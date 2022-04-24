疫情衝擊 上海首季GDP增長放緩至3.1%

上海新冠肺炎疫情嚴峻，實施嚴格封控措施，惟至今仍未疫情緩和，經濟已大受衝擊。據上海周六（23日）發布，上海首季GDP按年增長放緩至3.1%，明顯低過全國首季4.8%的經濟增速，以及上海去年全年的8.1%增速。其中，3月工業增加值、消費增速驟降。

國家統計局上海調查總隊官方微信公布指，1至2月全市經濟運行開局平穩。但由於3月份受到突發疫情的影響，一季度經濟運行前穩後降、穩中趨緩。

3月工業增加值、消費驟降

上海首季全市規模以上工業增加值，按年增長3.9%，其中1-2月增長11.9%，3月份下降10.9%。當季全市社會消費品零售總額按年下降3.8%，其中1-2月增長3.7%，3月份下降18.9%。

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上海一季度全市固定資產投資比去年同期增長3.3%，其中，1-2月按年增長12.6%。分領域看，工業投資增長3.1%；房地產開發投資增長2.6%；城市基礎設施投資增長2.6%。

作為中國最重要的貿易中心之一，上海一季度貨物進出口按年增長14.6%，其中出口增長23.8%，進口增長8.9%。

首季上海全市外商直接投資實際到位金額為66.28億美元，按年增長17.8%，增幅比去年全年加快6.3個百分點。

新聞稿指出，受3月份突發疫情衝擊，全市經濟穩增長態勢受到影響，但在全市上下的共同努力下，經濟社會大局總體保持穩定。下一步，積極統籌疫情防控和經濟社會發展，落實各項普惠紓困政策，抓好產業鏈供應鏈穩定，全力保障基本民生，確保城市運行安全、社會穩定有序。

責任編輯：林佩怡

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