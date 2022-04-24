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華為小公主姚安娜主演電影 入圍康城影展短片主競賽單元

社會熱點 21:30 2022/04/24

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華為小公主姚安娜去年1月進軍娛樂圈，繼發布單曲和參演綜藝節目後，還跨入電影界。由姚安娜擔任女主角的電影短片《海邊升起一座懸崖》，入圍第75屆康城影展短片主競賽單元。該片導演還讚姚安娜「很適合角色」。

據鳳凰網報道，至於為何選擇第一次演戲的姚安娜當女主角，《海邊升起一座懸崖》的導演陳劍瑩說，片中角色處於非常自然的狀態，她希望能找新人共同創作，而姚安娜本人很溫和，沒有特別多的修飾，但有一種內在的力量，很適合角色。

陳劍瑩說，在拍攝過程中，姚安娜的配合度也非常高，她認真進行了圍讀、討論、排練，並到取景地宜賓去提前感受當地生活。「我會讓她給片中有對手戲的兩位演員寫信，讓她去想像他們之前發生了什麼故事，我們就這樣交流，一起去打磨這個人物。」

陳劍瑩還介紹，在拍攝艱苦的冬季雨戲時，姚安娜毫無怨言，在大雨裡一遍一遍淋了很多次，一些帶有危險性的動作鏡頭，她也完全是自己完成。

第75屆康城影展將於5月17日到28日舉行，官方公布短片主競賽單元公布入圍名單，共有兩部華語片入圍，除了《海邊升起一座懸崖》，還有畢贛導演作品《破碎太陽之心》。據悉，今年共有140個國家的3507部短片報名短片競賽單元，9部短片最終入圍。

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責任編輯：尹航

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