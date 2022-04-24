梁萬年：必須堅持動態清零 疫情管控放鬆將是災難

內地新冠肺炎疫情持續，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年強調，必須堅持「動態清零」，認為一旦疫情管控放鬆，肯定病毒廣泛傳播，長者重症和死亡數量巨大，是個災難。

不過，他指「動態清零」是一個總方針，在這一方針下許多工具、措施和策略並非一成不變，是在不斷優化調整。

措施非一成不變 要平衡好防控與社會經濟發展

梁萬年接受內地多間傳媒採訪時，解釋「清零」有三層含義：一是病毒的消滅，二是疾病的控制，三是疫情的控制。以目前的技術，新冠病毒無法被消滅掉，也很難做到百分之百疾病的控制。所以，現階段最關鍵的清零就是對疫情的清零。

他表示，動態清零的精髓，一個是快速，還有一個就是精準。「以快治快」是戰勝Omicron非常重要的經驗，也是現在必須要堅持的一種打法。

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精準方面，除了精準的流行病學調查等，梁萬年認為，更重要是要精準平衡好疫情防控與老百姓正常的生活之間的關係，平衡好疫情防控措施與社會經濟發展的關係。他強調，疫情防控和經濟發展不是對立的，是相輔相成。

Omicron病死率 是流感7至8倍

對於Omicron的感染者中，輕症和無症狀感染者比例高，能否放鬆防控甚至「'躺平」？目前防疫措施是否「大動干戈」？

梁萬年表示，防控的措施對付Omicron不是大動干戈，無論是從傳播力、致病力、病死率等都遠遠超過流感。

他以香港的真實世界的數據來舉例，香港人群的Omicron病死率是0.75%左右，是流感的7至8倍。從老年人群來看的話，特別是80歲以上的老年人群，它的病死率將是普通流感的近百倍。而中國老年人口數量巨大，目前老年人口疫苗接種率相對來說還不夠高。

他指出，一旦疫情管控放鬆，肯定是病毒廣泛地傳播，老年人群的重症和死亡數量是巨大的。對於一個國家來說是一個巨大的災難。而大量重症出現，反過來擠兌醫療系統，而且隨著醫務人員感染勢必又會造成正常的醫療服務的需求得不到有效滿足，將會形成一種惡性循環。「這種惡性循環一旦形成，將是一個災難。

他舉出放開要具備幾項條件，一是要保證易感人群有比較好的免疫力，現有的手段是靠疫苗接種；二是對變種病毒認識加深；三是人力物力的準備、生活物資保障準備，還有比如交通、配送、社區管理等相關機制的建立。

責任編輯：林佩怡

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