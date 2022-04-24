近百人食用分發物資後腹瀉 上海曝光多宗食安違法案例

上海今日曝光多起食品安全違法案件，案例包括虛標日期、邊角料當精品肉等。內媒報道指，有居民投訴所在小區近百人吃了居委分發的物資後腹瀉。

據澎湃新聞報道，日前，上海市場監管部門緊盯保供物資和社區團購中的食品安全違法行為，持續加大監督檢查力度，查處多起食品安全違法案件。

曝光案例包括上海本來生活信息科技有限公司涉嫌經營標註虛假生產日期的食品案。報道指，楊浦區江浦街道向該公司採購保供物資「醬香豬排骨」，該款標稱生產商「商丘鑫勝緣食品有限公司」生產的包裝上印刻有兩個生產日期。分別為「2021/11/08/S/Y」和「2022年4月17日」，保質期為常溫下180天。

上海本來生活信息科技有限公司在進貨後未安排工作人員進行進貨查驗，導致涉嫌標註虛假生產日期的食品流入市場。

把「豬奶頭肉」充當精品五花肉

另一起案例中，松江區市場監管局接居民舉報，反映上海鑫智食品發展有限公司銷售的豬肉有問題，把「豬奶頭肉」充當精品五花肉，存在以次充好的違法行為。

經查，當事人利用疫情期間物資緊缺的情況，將公司冷凍倉庫內儲存的奶脯肉、邊角料等切割，包裝成「高檔五花肉」，夥同其下游銷售商魏某以肉加蔬菜捆綁的禮包方式高價對外出售，累計銷售約658份，涉案金額12萬餘元（人民幣）。

此外，澎湃新聞報道指，今日（24日）家住上海市閔行區莘莊鎮春申萬科城的居民向澎湃反映，所在居委會近期分發新一批物資大禮包，但其中由上海老杜食品有限公司（以下簡稱「老杜食品公司」）生產的熟食製品「紅燒獅子頭」和「老上海風味熏魚」，有許多人反饋吃後拉肚子。

除了該企業，該小區居民們還發現，該批物資中，臘腸、醫用口罩等其他相關企業，也存在缺乏資質、屢被處罰等問題，經志願者統計，有近百位居民稱吃完後出現腹瀉情況。

春申萬科城居委會工作人員指，已將該情況上報給鎮政府。

企業曾屢因食安問題被處罰

據該居民提供截圖，根據該小區6個居民群和業主私信自述情況，累計因食物腹瀉的有：獅子頭76例、熏魚14例、臘腸4例和鍋巴2例。另有2例收到的熏魚袋子已漲開變質。

報道指，生產該批紅燒獅子頭和熏魚的企業「上海老杜食品有限公司」，其最大股東為「上海老杜農業發展股份有限公司」。上海老杜農業發展股份有限公司擁有《上海市疫情防控生活物資保障企業證明》，但「上海老杜食品有限公司」不是保供企業。同時，老杜食品公司曾多次經上海市崇明區市場監督局雙隨機抽檢後被責令整改，還曾因食品安全問題屢被處罰。

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責任編輯：袁瑋婧