上海增近兩萬宗本土感染較上日稍回落 增51死亡創8日新高

內地本土疫情繼續散發，上海周日（24日）新增2,472宗確診及16,983宗無症狀感染，染疫總數19,455宗，較上日逾兩萬宗稍回落，另有51宗死亡個案，創八日來新高。北京新增14宗確診及5宗無症狀感染。

內地周日（24日）新增2,666宗本土確診及17,528本土無症狀感染，其中有2,472宗本土確診及16,983宗無症狀感染是在上海。此外，北京新增14宗確診及5宗無症狀感染。

在上海，1,557宗確診和16,835宗無症狀感染是在隔離管控中發現，其余在相關風險人群排查中發現。當日新增51宗死亡個案，創八日來新高。

51宗死亡個案平均年齡84.2歲，80歲以上共37人，最大年齡100歲。他們基礎疾病嚴重，累及多個臟器，包括急性冠脈綜合征、心力衰竭、嚴重心律失常、高血壓3級（極高危）、腦梗後遺症、糖尿病、帕金森病、阿爾茨海默病、尿毒症、惡性腫瘤、重度營養不良、電解質紊亂等。患者入院後，因原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

4月17日至24日，上海連續出現死亡個案，共同點是年齡均較高，合並多種嚴重基礎疾病，死亡直接原因均為基礎疾病所致。八天上海合計死亡138宗，病死率0.03%。

國務院副總理孫春蘭指出，兩年多來的實踐證明，社會面清零沒有捷徑可走，必須落實「四應四盡」，采取最徹底的辦法阻斷傳播源，以最堅決的措施管控到位。

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責任編輯：尹航

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