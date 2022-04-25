【中國經濟】全面降準今落地 釋放5300億元入市

全面降準今日（25日）落地，人行下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，釋放長期資金約5,300億元，同時以利率招標方式開展了100億元逆回購操作。

據人行有關負責人介紹，此次降準共計釋放長期資金約5,300億元。此次降準為全面降準，除已執行5%存款準備金率的部分法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.25個百分點。

對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，在下調存款準備金率0.25個百分點的基礎上，再額外多降0.25個百分點，有利於加大對小微企業和「三農」的支持力度。

據中新經緯報道，招聯金融首席研究員董希淼表示，降準落地之後，金融機構應用好降準釋放的低成本資金，加大對實體經濟的支持和服務。尤其是要突出對重點領域和薄弱環節的「精準滴灌」，加大對受疫情影響較大的交通運輸、航空旅游、餐飲服務等行業和小微企業、個體工商戶的支持，並降低相關行業和企業的融資成本。

對於降準後的綜合考慮，人行有關負責人稱，將繼續實施穩健貨幣政策。一是密切關注物價走勢變化，保持物價總體穩定。二是密切關注主要發達經濟體貨幣政策調整，兼顧內外平衡。同時，保持流動性合理充裕，促進降低綜合融資成本，穩定宏觀經濟大盤。

股市方面，A股低開後跌幅擴大至逾2%。

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責任編輯：尹航

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