  • 29°C
香港時間 : 2022425日 (一) 11:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北京疫情】朝陽區今起3次核酸檢測 市民搶購蔬菜等糧食（多圖）

社會熱點 11:00 2022/04/25

分享：

分享：

北京出現新一輪新冠肺炎疫情，昨日（24日）新增19宗本土感染，朝陽區今（25日）起隔天共展開3次核酸檢測。不少市民昨日開始搶購蔬菜、雞蛋等糧食，貨架被一掃而空。北京市商務局方面昨表示，高度重視生活必需品供應保障工作，目前全市生活必需品市場貨源供應充足，交易正常。

不少北京市民昨晚在社交平台反映，部分超市貨架被搶購一空，網上買菜平台也出現缺貨現象；而網上照片顯示，有超市擠滿買餸的市民。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

據「中新財經」報道，今日海淀區一間超市內米、面、糧油、蔬菜、肉類等供貨充足，昨晚斷貨的大蔥也已補滿。家住附近的市民表示，購買了夠吃兩個月的豬肉。此外，叮咚買菜、美團買菜等線上平台的豬肉等也已補貨，但雞蛋、大蔥等食材仍暫時斷貨。

北京本輪疫情已隱匿傳播1周（更新版）

胡錫進：搶購潮可以理解　料北京不會「全域靜態管理」

《環球時報》前總編輯胡錫進發文表示，北京一些地區出現搶購潮，非常可以理解，上海例子在先，囤貨已成一有風吹草動大家的必然反應，希望北京的蔬菜水果供應能經得住這一波驚慌搶購的衝擊。

他又指出，北京有其他城市的前車之鑑，「應該不會走到『全域靜態管理』那一步吧，這是我的期望了。如果局部封控，全城的迴旋餘地還是會很大的，應該不至於讓那些封在家裡的人『斷頓』。」

「而且說來說去，我還是很願意相信，北京不會『整體淪陷』的。不是北京人聰明，而是中國人沒那麼笨，我們不會讓同樣的悲劇劇本重演。」他寫道。

北京3天累計47人染疫

北京昨日新增14宗本土確診、5宗本土無症狀感染病例。22日起，北京累計47人染疫，涉及裝修工、外賣員、學生等傳播鏈。此前，北京方面表示，本輪疫情目前已隱匿傳播了1周，未來還將發現續發病例；

本輪疫情中，朝陽區出現病例較多，今起擴大核酸檢測範圍，對生活、工作在朝陽的人員核酸檢測，25日、27日、29日每天檢測1次。另外，當地並對按照防疫要求暫停經營的服務型企業員工，給予基本生活保障支持。在朝陽轄區內的服務型企業員工，保險給予每人每天100元（人民幣，下同）賠償，最高賠償期限21天，每家企業每次停業事故累計最高可賠償10萬元。

內地網民反應：

還是囤點。手中有糧，心中不慌。本來覺得沒事，

被周圍搶菜的消息鬧得心慌慌的，唉，然後我也加入了囤米和麵的隊伍。

超市門口的隊，比做核酸的還長。

大家不要慌，要相信首都的決心和能力！

老百姓心裡沒底，還是都著急買菜！

上海增近兩萬感染 增51死亡創8日新高 明日開展全員核酸

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海傳部分地區「硬隔離」樓宇大門設欄網 人大法工委曾這樣批評
2022/04/24
上海傳部分地區「硬隔離」樓宇大門設欄網 人大法工委曾這樣批評
疫情衝擊 上海首季GDP增長放緩至3.1%
2022/04/24
疫情衝擊 上海首季GDP增長放緩至3.1%
上海增近兩萬感染 增51死亡創8日新高 明日開展全員核酸
今日
上海增近兩萬感染 增51死亡創8日新高 明日開展全員核酸
北京3日新增41宗本土感染 本輪疫情已隱匿傳播1周（更新版）
2022/04/24
北京3日新增41宗本土感染 本輪疫情已隱匿傳播1周（更新版）
梁萬年：必須堅持動態清零 疫情管控放鬆將是災難
2022/04/24
梁萬年：必須堅持動態清零 疫情管控放鬆將是災難

你可能感興趣

上海傳部分地區「硬隔離」樓宇大門設欄網 人大法工委曾這樣批評
20:59 2022/04/24
上海傳部分地區「硬隔離」樓宇大門設欄網 人大法工委曾這樣批評
疫情衝擊 上海首季GDP增長放緩至3.1%
20:26 2022/04/24
疫情衝擊 上海首季GDP增長放緩至3.1%
上海增近兩萬感染 增51死亡創8日新高 明日開展全員核酸
今日 09:29
上海增近兩萬感染 增51死亡創8日新高 明日開展全員核酸
豬肉 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 超市 北京 上海 中國

上一篇文章

山東煙台發現Omicron新分支 疫情或已隱匿傳播一段時間

下一篇文章

上海增近兩萬感染 增51死亡創8日新高 明日開展全員核酸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

上海增逾2.1萬宗感染再多39人死 部分工地企業疫情抬頭
上海增逾2.1萬宗感染再多39人死 部分工地企業疫情抬頭
近百人食用分發物資後腹瀉 上海曝光多宗食安違法案例
近百人食用分發物資後腹瀉 上海曝光多宗食安違法案例
上海傳部分地區「硬隔離」樓宇大門設欄網 人大法工委曾這樣批評
上海傳部分地區「硬隔離」樓宇大門設欄網 人大法工委曾這樣批評
北京3日新增41宗本土感染 本輪疫情已隱匿傳播1周（更新版）
北京3日新增41宗本土感染 本輪疫情已隱匿傳播1周（更新版）
上海新增感染跌勢斷纜 當局：波動較大與聚集性疫情有關
上海新增感染跌勢斷纜 當局：波動較大與聚集性疫情有關
內地疫情持續蔓延 據報考慮批准使用復必泰
內地疫情持續蔓延 據報考慮批准使用復必泰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款