【北京疫情】朝陽區今起3次核酸檢測 市民搶購蔬菜等糧食（多圖）

北京出現新一輪新冠肺炎疫情，昨日（24日）新增19宗本土感染，朝陽區今（25日）起隔天共展開3次核酸檢測。不少市民昨日開始搶購蔬菜、雞蛋等糧食，貨架被一掃而空。北京市商務局方面昨表示，高度重視生活必需品供應保障工作，目前全市生活必需品市場貨源供應充足，交易正常。

不少北京市民昨晚在社交平台反映，部分超市貨架被搶購一空，網上買菜平台也出現缺貨現象；而網上照片顯示，有超市擠滿買餸的市民。

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據「中新財經」報道，今日海淀區一間超市內米、面、糧油、蔬菜、肉類等供貨充足，昨晚斷貨的大蔥也已補滿。家住附近的市民表示，購買了夠吃兩個月的豬肉。此外，叮咚買菜、美團買菜等線上平台的豬肉等也已補貨，但雞蛋、大蔥等食材仍暫時斷貨。

北京本輪疫情已隱匿傳播1周（更新版）

胡錫進：搶購潮可以理解 料北京不會「全域靜態管理」

《環球時報》前總編輯胡錫進發文表示，北京一些地區出現搶購潮，非常可以理解，上海例子在先，囤貨已成一有風吹草動大家的必然反應，希望北京的蔬菜水果供應能經得住這一波驚慌搶購的衝擊。

他又指出，北京有其他城市的前車之鑑，「應該不會走到『全域靜態管理』那一步吧，這是我的期望了。如果局部封控，全城的迴旋餘地還是會很大的，應該不至於讓那些封在家裡的人『斷頓』。」

「而且說來說去，我還是很願意相信，北京不會『整體淪陷』的。不是北京人聰明，而是中國人沒那麼笨，我們不會讓同樣的悲劇劇本重演。」他寫道。

北京3天累計47人染疫

北京昨日新增14宗本土確診、5宗本土無症狀感染病例。22日起，北京累計47人染疫，涉及裝修工、外賣員、學生等傳播鏈。此前，北京方面表示，本輪疫情目前已隱匿傳播了1周，未來還將發現續發病例；

本輪疫情中，朝陽區出現病例較多，今起擴大核酸檢測範圍，對生活、工作在朝陽的人員核酸檢測，25日、27日、29日每天檢測1次。另外，當地並對按照防疫要求暫停經營的服務型企業員工，給予基本生活保障支持。在朝陽轄區內的服務型企業員工，保險給予每人每天100元（人民幣，下同）賠償，最高賠償期限21天，每家企業每次停業事故累計最高可賠償10萬元。

內地網民反應：

還是囤點。手中有糧，心中不慌。本來覺得沒事， 被周圍搶菜的消息鬧得心慌慌的，唉，然後我也加入了囤米和麵的隊伍。 超市門口的隊，比做核酸的還長。 大家不要慌，要相信首都的決心和能力！ 老百姓心裡沒底，還是都著急買菜！

上海增近兩萬感染 增51死亡創8日新高 明日開展全員核酸

責任編輯：林佩怡

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