山東煙台發現Omicron新分支 疫情或已隱匿傳播一段時間

山東煙台上周日（24日）新增2宗確診及34宗無症狀感染。截至目前，已完成4個區市共16宗本土個案基因測序分析，為同一條傳播鏈，基因分型為Omicron BA.2.3進化分支，目前內地尚未發現。官方表示，本輪疫情呈現出明顯的空間聚集性，可能已隱匿傳播一段時間。

據央視新聞，煙台市共排查密接1,700人、次密接3,179人，全部落實隔離管控措施。第一時間開展病毒全基因組測序，截至目前已完成4個區市共16宗本土個案基因測序分析，為同一條傳播鏈，基因分型為Omicron BA.2.3進化分支，目前內地尚未發現。

記者從發布會上獲悉，隨著疫情發展，近兩天煙台市確診個案和無症狀感染者數量呈快速增長趨勢。4月22日煙台市發現本起疫情以來，通過流調，快速鎖定風險區域，加大區域核酸檢測密度，及時篩查出已被感染的人員，結合流行病學史、臨床表現和實驗室檢測結果，明確診斷。

煙台市本起疫情為Omicron BA.2變異株感染引起，其傳染性更強、潛伏期更短。目前來看，近兩天仍處在新冠病毒感染常見潛伏期內，這些新增的確診個案和無症狀感染者，絕大多數是在集中隔離點中檢測發現，少數是在封控區和管控區發現。

結合這些病例特征看，疫情呈明顯空間聚集性，可能已經隱匿傳播一段時間。

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責任編輯：尹航

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