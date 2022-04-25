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人民幣匯價跌至1年低 未來走勢關注監管層態度

經濟脈搏 11:51 2022/04/25

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人民幣匯價延續跌勢，今日（25日）在岸人民幣兌美元匯率急挫，一度貶逾600點，跌穿6.55，離岸更曾穿6.57關口，為去年4月以來首次。

市場貶值預期強化，重點關注監管層態度變化。外電分析，在市場持續擔憂封控影響經濟下，中間價信號等顯示，決策層對貶值仍有一定容忍空間。

人民幣兌美元中間價今報6.4909，較上日大跌313點，創去年8月23日以來的逾8個月新低。彭博指出，人民幣中間價大幅下調，以反映上周五市場價格的下跌，價位則與市場預測均值基本一致。

在岸人民幣兌美元今早低開，失守6.51關口，之後跌幅擴大，一度跌穿6.55關口，截至11：45，報6.5396；上個交易日即期匯率收盤報6.4875。離岸人民幣盤中則一度逼近6.58關口，現報6.5719。

離岸人民幣跌破6.57 為2021年4月以來首次

在岸人民幣大跌受累2因素 分析師這樣看未來走勢

管濤：近期波動由離岸市場驅動

中金公司分析稱，短期人民幣匯率的波動具有不可預測性，預計會保持較高波動；考慮到上周美元兌人民幣已經快速上行逾1,200點，本周若繼續快速上行，或出現官方出面發表牽制人民幣快速貶值的相關言論，需留意相關風險。

興業研究報告指出，在相對基本面和跨境資金尚未出現根本性扭轉前，美元兌人民幣趨勢性升值行情將延續，但速率或有變；考慮到本輪美元指數牛市已接近尾聲，未結匯需求規模較大，人民幣調整壓力較2015-2016、2018-2019年要小。

中銀證券全球首席經濟學家、外管局國際收支司前司長管濤最新撰文稱，最近這波急跌是市場情緒的集中宣洩，表示近期人民幣匯率波動非中間價報價機制有意引導，而是離岸市場驅動。這反映外資減持境內人民幣金融資產後，在離岸市場購匯，推動離岸人民幣走弱。

他表示，人民幣匯率漲跌是市場運行的結果，而非政策追求的目標，不存在監管滿不滿意的問題。之前，中國沒有用升值來對沖輸入性通脹，現在也不會用貶值來刺激出口。

外管局副局長王春英上周五表示，人民幣穩健性是比較好的；未來人民幣匯率會呈現雙向波動，並且會在合理均衡水平上保持基本穩定。

責任編輯：林佩怡

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