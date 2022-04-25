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【A股】三大股指午後齊跌4% 滬指失守3000點（不斷更新）

經濟脈搏 14:08 2022/04/25

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內地疫情持續，A股今日（25日）低開低走，截至下午2時08分，滬指跌逾4%，失守3000關，為2020年7月以來首次；深證成指跌4.8%，創業板指跌4.3%。

板塊方面，全線板塊下跌，煤炭、油氣、酒店及餐飲板塊領跌，白酒、貴金屬板塊下跌。創業板權重寧德時代、億緯鋰能、陽光電源等跌超4%。

兩市合計成交7120億元（人民幣，下同），其中滬市成交3396億元，深市成交3724億元。

值得一提的是，全面今日降準落地。人民銀行官網公告，4月25日，人民銀行下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，釋放長期資金約5300億元，同時以利率招標方式開展了100億元逆回購操作。

中信建投證券認為，中期視角繼續維持A股正在構築U型底部區域的判斷。一方面，政策底、信用底或已大致確認，後續盈利底也將在中期逐步完成；另一方面，市場的估值、情緒指標也已經進入了市場的底部區域，後續雖然仍存在繼續下跌的可能，但就賠率而言空間已經相對有限。因此，中期視角下雖然市場磨底過程可能會持續反复，但投資者也無需過分悲觀，應耐心等待市場完成U型底的構築。

【中國經濟】全面降準今落地 釋放5300億元入市

人民幣匯價跌至1年低 未來走勢關注監管層態度

責任編輯：蒯宇澄

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