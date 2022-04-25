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【A股】三大股指齊暴逾跌5% 滬指失守3000點

經濟脈搏 15:05 2022/04/25

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內地疫情持續，市場擔憂拖累經濟，A股今日（25日）低開低走，三大指數齊跌逾5%，滬指失守3000關，刷新2020年7月以來新低，滬深兩市近千股跌超10%。

截至收市，滬指跌5.1%，報2928點；深證成指跌逾5%，報10379點，創業板指跌5.5%，報2169點。

板塊方面，全線板塊下跌，煤炭、油氣、鋼鐵、酒店及餐飲板塊領跌。個股普遍下跌，兩市超4500股下跌，上漲個股不足150只。

兩市合計成交放量至8969億元（人民幣，下同），其中滬市成交4271億元，深市成交4698億元。北向資金全日凈賣出近44億元。

疫情令經濟下行壓力進一步加大

值得一提的是，全面今日降準落地。人民銀行官網公告，4月25日，人民銀行下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，釋放長期資金約5300億元，同時以利率招標方式開展了100億元逆回購操作。

展望後市，華西證券認為，4月以來，市場存量博弈特徵明顯，在國內外多重擾動因素下，投資者交易趨謹慎。海外層面，俄烏衝突加劇全球經濟滯脹風險，美聯儲加息預期再度提升，甚至浮現單次加息75個基點的預期；國內方面，疫情使得經濟下行壓力進一步加大，部分企業尚未恢復正常生產。往後看，市場風險偏好的回升需等待更多基本面和政策信號得到驗證，如疫情走勢、企業復工復產進度及4月政治局會議定調等。在此之前，A股仍將以震盪磨底為主。

中信建投證券認為，中期視角繼續維持A股正在構築U型底部區域的判斷。一方面，政策底、信用底或已大致確認，後續盈利底也將在中期逐步完成；另一方面，市場的估值、情緒指標也已經進入了市場的底部區域，後續雖然仍存在繼續下跌的可能，但就賠率而言空間已經相對有限。因此，中期視角下雖然市場磨底過程可能會持續反复，但投資者也無需過分悲觀，應耐心等待市場完成U型底的構築。

【中國經濟】全面降準今落地 釋放5300億元入市

人民幣匯價跌至1年低 未來走勢關注監管層態度

責任編輯：蒯宇澄

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