內地官媒：防疫與發展要防顧此失彼 矯枉過正管控措施應改正

內地新冠肺炎疫情持續，新華社旗下《經濟參考報》周一（25日）頭版刊文，提到防疫與發展要防止顧此失彼，強調防疫關乎生命，發展關乎生計，當前是疫情防控的關鍵時期，有序恢復正常生產生活秩序，關係經濟社會發展全局；矯枉過正的管控措施，應加以改正。

批層層加碼和一刀切 擾亂正常生產生活秩序

近期召開的全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議強調，要足量發放使用全國統一通行證，核酸檢測結果48小時內全國互認，實行「即採即走即追」閉環管理，不得以等待核酸結果為由限制通行。

農業農村部、國家衛健委日前要求，沒有疫情的地區，要教育引導農民群眾及時接種疫苗，自覺遵守防疫要求，在加強自我防護的基礎上，搶抓農時開展生產。不得層層加碼和「一刀切」，嚴禁以防疫為由擅自設卡攔截、隨意斷路封村、不讓農民下地，及時打通影響農民回鄉務農、農機上路作業、農資調運下擺、農產品生產供應等堵點卡點，保證農業生產正常開展。

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文章指出，上述會議和文件精神，直指一些地區和部門在疫情防控過程中，出現的層層加碼和「一刀切」現象，不但一定程度擾亂正常生產生活秩序，對抗疫也有不利影響。反映一些地方政府和少數幹部仍有懶政怠政、形式主義問題。背後原因是沒有真正吃透中央關於統籌疫情防控和經濟社會發展的精神實質，片面將二者對立起來。

中央明確要求，統籌好疫情防控和經濟社會發展，採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。文章指出，這就要求疫情防控和經濟社會發展兩手抓、兩手都要硬。

發展關乎生計 各地著眼大局

文章強調，堅持科學精準、動態清零，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭是當前疫情防控的主要工作，各地政府採取各種措施方法，防止疫情輸入和遏制疫情擴散蔓延責無旁貸，但不做調查研究，不能因地制宜精準防控，簡單層層加碼和一刀切，往往會讓好的政策變味打折，提高了防控成本，增加了群眾負擔。

最後，文章指出，防疫關乎生命，發展關乎生計。當前是疫情防控的關鍵時期，有序恢復正常生產生活秩序，關係經濟社會發展全局。各地應從大局著眼，在做好分區分級分類實施差異化疫情防控管理措施的前提下，摸排本地區生產生活中出現的困難，做到心中有數，採取有針對性的政策舉措發展生產。對於那些矯枉過正的管控措施，應當切實加以改正。

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責任編輯：林佩怡

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