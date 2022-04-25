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【上海疫情】8日內死亡138宗 張文宏：重症救治面臨挑戰

社會熱點 12:50 2022/04/25

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4月17日至24日，上海連續出現死亡個案，累計138宗。他們共同點是年齡較高，合並多種嚴重基礎疾病，死亡直接原因均為基礎疾病所致。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，重症救治面臨挑戰，未來要要建立更為科學的救治體系，大幅提升這部分人群的疫苗接種。

張文宏：管控區外社會面病例數呈逐步下降趨勢

張文宏近日接受人民日報客戶端上海頻道「大江東工作室」專訪。他表示，上海從4月初以來每日最高2.7萬宗感染，到目前逐漸降至每日2萬宗左右，病毒傳播的基本再生數，也從R0=9.5左右，降低至現今的有效再生數Rt=1.0左右。特別是疫情最為嚴重的浦東，則率先將有效再生數Rt降至1以下。

上海昨（24日）新增19,455宗本土感染，其中1,557宗確診和16,835宗無症狀感染是在隔離管控中發現，其餘則在相關風險人群排查中發現。張文宏說，雖然疫情仍存在較高反彈風險，但好消息是管控區外的社會面病例數呈逐步下降趨勢，部分行政區已實現社會面篩查全陰性。

張文宏說，後續的社會面清零工作仍非常艱巨，需予以充分重視。特別是因為病例數量增加，脆弱人群的救治挑戰開始呈現。

上海當前救治最大挑戰：高齡患者與基礎疾病患者

他說，新冠流行之前，這些有著多臟器嚴重合併症需長期治療的病人，一般來說是在原來治療機構或是護理機構治療的。在疫情爆發期間，這些病人會集中收治在新冠定點醫院。他們患有較為嚴重的多臟器功能不全，當合併新冠感染時，部分患者即便新冠本身肺炎症狀不重，在計算新冠肺炎死亡病例時，仍將這部分因基礎疾病死亡的病例計算在內。

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早期武漢疫情期間，新冠肺炎病死率最高時達5%以上。而Omicron變異株流行以來，即便把基礎疾病死亡的病例計算在內，上海總病死率維持在0.0178%（87/48.8萬，為4月24日報告數據），而其中新冠重症肺炎死亡佔比很低。目前對病死率造成最大影響的，是高齡患者與基礎疾病患者的病故，這是上海當前救治面臨的最大挑戰。

未來要大幅提升這部分人群的疫苗接種

張文宏認為，未來要建立更為科學的救治體系，努力將Omicron的危害降到最低。一方面要讓新冠定點醫院成為不僅是救治新冠肺炎的醫院，更是救治新冠陽性但基礎疾病更重的患者的綜合性醫院，大力推動各專科力量的投入，給核酸陽性脆弱人群提供與疫情前同質化的專科治療。

另一方面，要大幅提升前階段因為擔心疫苗副作用而沒有接種的這部分人群的疫苗接種。已經有很多證據證實，這部分人群接種疫苗的不良反應率不高，但是不接種帶來的重症和死亡風險極高。

張文宏說：「只有把他們保護好了，我們才有勇氣說：我們有條件擺脫疫情對我們的影響了。」

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責任編輯：尹航

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