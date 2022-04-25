【上海疫情】安徽保姆出方艙後住滬電話亭5天 靠老鄉接力援助

上海新冠肺炎疫情嚴峻之際，街頭出現心酸一幕。一名來自安徽的保姆，從方艙醫院出來後，因僱主還在隔離而沒有住處，只得暫住在黃浦區街頭的電話亭。保姆無助地向家鄉人求助，經老鄉接力援助下，住了5天電話亭終獲安排住處。

據了解，保姆與僱主一同感染、被送進方艙醫院。後來保姆先轉陰性離開，而僱主還是陽性，所以她沒法回到原來的小區。無奈之下，保姆只好露宿在街頭小小的電話亭中。由於上廁所不方便，她都不敢多喝水多吃飯。

不敢多喝水 雙腿長時間彎曲一度無法直立

▲ 保姆住在電話亭5天，情況令人心酸。

有報道指出，保姆袁女士之後求助老家救援隊。在上海援助的安徽寧國藍天救援隊隊長，上周五（22日）早上，接到40多歲袁女士的求助，對方表示「大前天和前天晚上上海風雨交加！我一人很無助。」又提到衣服濕了、沒有地方洗澡、窩在狹窄的電話亭裡渾身酸痛。

當天下午，同在上海援助抗疫的宣城藍天救援隊成員，帶著即食麵、礦泉水、毛毯等物資送給袁女士，並安撫對方，正在想辦法給她提供更多的幫助。

翌日上午，共青團宣城市委駐上海工作委員會書記葉孝君也到袁女士所在的電話亭，帶來了食物和充電器。同時，該委員會與寧國市政府協調，希望能給袁女士在上海找一個安穩的住處。又帶她去醫院做了核酸檢測，結果也是陰性。

到了中午，救援隊到電話亭將保姆接走。由於保姆的腿部長時間彎曲，出了電話亭後一度無法直立，過了許久才緩緩恢復正常。目前保姆被安排在老鄉在上海開的賓館裡。

內地網民反應：

可憐了這些疫情之下無家可歸的異鄉人。最好各省建立個救助驛站。 封禁之下，每個人如此渺小，無助。 蝸居電話亭5天！都不敢相信…… 這還是上海嗎？ 這是正面還是負面新聞，我都不知道。

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責任編輯：林佩怡

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