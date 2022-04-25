  • 30°C
香港時間 : 2022425日 (一) 14:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演

社會熱點 14:05 2022/04/25

分享：

分享：

北京新一輪新冠肺炎疫情，累計47人感染，朝陽區升級管控措施，今起展開3次核酸檢測，臨時管控範圍區域內居民足不出區。

《環球時報》前總編輯胡錫進發文表示，北京一些地區出現搶購潮，非常可以理解，但認為北京應該不會走到「全域靜態管理」，並確信大多數人不會經歷「菜盡糧絕」絕境，「上海等地的那些代價不會白付，同樣的倒霉事不會成批重演」。

【北京疫情】朝陽區管控範圍足不出區 市民搶購蔬菜等糧食

上海增近兩萬感染 增51死亡創8日新高 明日開展全員核酸

期望北京不會「全域靜態管理」

胡錫進周一（25日）凌晨發文稱，上海的例子在先，囤貨已成一有風吹草動大家的必然反應。但他覺得，北京有其他城市的前車之鑑，應該不會走到「全域靜態管理」那一步，這是他的期望。如果局部封控，全城的迴旋餘地還是會很大的，應該不至於讓那些封在家裡的人「斷頓」。

他又寫到，退一萬步說，如果被較長時間封在家裡，「幾天甚至更長時間沒菜吃，我能受得了。掛麵煮好了拌上醬油醋，挺香的，年輕時我在山中部隊里當教員經常那樣吃。饅頭加鹹菜，也能行，如果再有塊醬豆腐，就更好了。緊急狀態，我這身體好的，一天三百個俯臥撑的，啥都能將就。」

接著，他說道：「我不知道該不該勸北京的朋友們別太慌張，囤貨差不多就行了。萬一情況更糟呢？我覺得還是不該勸。多做準備應對最壞情況，這是不少地方人們的經驗。」

年輕又沒老幼同住 不必太擔心

不過，胡錫進仍呼籲年輕、身體好、沒有孩子和老人同住的人士，不必太擔心。「我確信，我們中的大多數人都不會經歷『菜盡糧絕』的絕境，上海等地的那些代價不會白付，同樣的倒霉事不會成批重演。而且我還想說，即使情況有惡化，我們應該把物資給更困難的人多留一點，年輕和身體好的，挺得過去」。

最後，胡錫進稱，他很願意相信，北京不會「整體淪陷」的；不是北京人聰明，而是中國人沒那麼笨，不會讓同樣的悲劇劇本重演。

另外，他周一中午再發帖，稱上午在疫情中心區朝陽區的一個超市裡，看到蔬菜品種齊全，應有盡有，「市場供應看來經受住了昨天開始的第一波搶購潮」。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【北京疫情】朝陽區管控範圍足不出區 市民搶購蔬菜等糧食（更新版）
今日
【北京疫情】朝陽區管控範圍足不出區 市民搶購蔬菜等糧食（更新版）
內地官媒：防疫與發展要防顧此失彼 矯枉過正管控措施應改正
今日
內地官媒：防疫與發展要防顧此失彼 矯枉過正管控措施應改正
【上海疫情】8日內死亡138宗 張文宏：重症救治面臨挑戰
今日
【上海疫情】8日內死亡138宗 張文宏：重症救治面臨挑戰

你可能感興趣

【北京疫情】朝陽區管控範圍足不出區 市民搶購蔬菜等糧食（更新版）
今日 13:36
【北京疫情】朝陽區管控範圍足不出區 市民搶購蔬菜等糧食（更新版）
內地官媒：防疫與發展要防顧此失彼 矯枉過正管控措施應改正
今日 12:12
內地官媒：防疫與發展要防顧此失彼 矯枉過正管控措施應改正
【上海疫情】8日內死亡138宗 張文宏：重症救治面臨挑戰
今日 12:50
【上海疫情】8日內死亡138宗 張文宏：重症救治面臨挑戰
網絡熱話 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 超市 北京 上海 中國

下一篇文章

【北京疫情】朝陽區管控範圍足不出區 市民搶購蔬菜等糧食（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

上海增逾2.1萬宗感染再多39人死 部分工地企業疫情抬頭
上海增逾2.1萬宗感染再多39人死 部分工地企業疫情抬頭
上海傳部分地區「硬隔離」樓宇大門設欄網 人大法工委曾這樣批評
上海傳部分地區「硬隔離」樓宇大門設欄網 人大法工委曾這樣批評
上海新增感染跌勢斷纜 當局：波動較大與聚集性疫情有關
上海新增感染跌勢斷纜 當局：波動較大與聚集性疫情有關
近百人食用分發物資後腹瀉 上海曝光多宗食安違法案例
近百人食用分發物資後腹瀉 上海曝光多宗食安違法案例
北京3日新增41宗本土感染 本輪疫情已隱匿傳播1周（更新版）
北京3日新增41宗本土感染 本輪疫情已隱匿傳播1周（更新版）
內地疫情持續蔓延 據報考慮批准使用復必泰
內地疫情持續蔓延 據報考慮批准使用復必泰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款