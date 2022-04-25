【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演

北京新一輪新冠肺炎疫情，累計47人感染，朝陽區升級管控措施，今起展開3次核酸檢測，臨時管控範圍區域內居民足不出區。

《環球時報》前總編輯胡錫進發文表示，北京一些地區出現搶購潮，非常可以理解，但認為北京應該不會走到「全域靜態管理」，並確信大多數人不會經歷「菜盡糧絕」絕境，「上海等地的那些代價不會白付，同樣的倒霉事不會成批重演」。

【北京疫情】朝陽區管控範圍足不出區 市民搶購蔬菜等糧食

上海增近兩萬感染 增51死亡創8日新高 明日開展全員核酸

期望北京不會「全域靜態管理」

胡錫進周一（25日）凌晨發文稱，上海的例子在先，囤貨已成一有風吹草動大家的必然反應。但他覺得，北京有其他城市的前車之鑑，應該不會走到「全域靜態管理」那一步，這是他的期望。如果局部封控，全城的迴旋餘地還是會很大的，應該不至於讓那些封在家裡的人「斷頓」。

他又寫到，退一萬步說，如果被較長時間封在家裡，「幾天甚至更長時間沒菜吃，我能受得了。掛麵煮好了拌上醬油醋，挺香的，年輕時我在山中部隊里當教員經常那樣吃。饅頭加鹹菜，也能行，如果再有塊醬豆腐，就更好了。緊急狀態，我這身體好的，一天三百個俯臥撑的，啥都能將就。」

接著，他說道：「我不知道該不該勸北京的朋友們別太慌張，囤貨差不多就行了。萬一情況更糟呢？我覺得還是不該勸。多做準備應對最壞情況，這是不少地方人們的經驗。」

年輕又沒老幼同住 不必太擔心

不過，胡錫進仍呼籲年輕、身體好、沒有孩子和老人同住的人士，不必太擔心。「我確信，我們中的大多數人都不會經歷『菜盡糧絕』的絕境，上海等地的那些代價不會白付，同樣的倒霉事不會成批重演。而且我還想說，即使情況有惡化，我們應該把物資給更困難的人多留一點，年輕和身體好的，挺得過去」。

最後，胡錫進稱，他很願意相信，北京不會「整體淪陷」的；不是北京人聰明，而是中國人沒那麼笨，不會讓同樣的悲劇劇本重演。

另外，他周一中午再發帖，稱上午在疫情中心區朝陽區的一個超市裡，看到蔬菜品種齊全，應有盡有，「市場供應看來經受住了昨天開始的第一波搶購潮」。

責任編輯：林佩怡

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