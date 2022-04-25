【上海疫情】孫春蘭：社會面清零沒捷徑 採最徹底辦法阻斷傳播源

上海新冠肺炎疫情未消退，副總理孫春蘭過去兩天在上海調研指導疫情防控工作時指出，堅定不移執行「動態清零」總方針，強調社會面清零沒有捷徑可走，必須落實「四應四盡」，採取最徹底的辦法阻斷傳播源。

孫春蘭23至24日在上海調研指導疫情防控工作時指出，要堅定不移執行「動態清零」總方針，抱定必勝信心，加快工作進度，切實將各項舉措落實到位，苦戰實幹、攻堅克難，儘早實現社會面清零目標，堅決打贏疫情防控攻堅戰。

落實時間越久 疫情拖尾越長

孫春蘭23日晚主持召開疫情防控專題會，研判形勢，分析問題，提出工作要求。孫春蘭24日前往浦東新區三林鎮聯豐村，考察了解村莊封控管理和疫情防控情況，要求加強流調排查，科學判定密接人員，盡最大可能在較短時間內集中隔離密接人員，徹底管住風險人群，並切實保障好居民生活。她又到訪花木社區衛生服務中心、浦東新區疫情防控指揮部等。

她指出，兩年多來的實踐證明，社會面清零沒有捷徑可走，必須落實「四應四盡」，採取最徹底的辦法阻斷傳播源，以最堅決的措施管控到位，落實時間越久，消耗的資源越大，疫情拖尾越長。

她表示，要在繼續圍繞轉運環節強化銜接加快工作的同時，以管理為中心，抓好工地、企業以及保供人員、快遞人員、志願者等重點人員管理，鞏固擴大防控成效，堅決防止「跑冒滴漏」造成疫情波動。要確保核酸篩查應檢盡檢，嚴格按照篩查標準和方案執行，及時發現並轉運陽性感染者，有力支撐社區清零目標實現。

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此外，要實現密接人員應隔盡隔，強化流調排查，落實「四早」要求，找準疫情傳播源和傳播渠道，鎖定並有效管控風險人員。要推進陽性感染者應治盡治，精心救治患者特別是重症、危重症患者。要聚焦疫情較重的區域、單位，逐一分析研判，拿出具體方案，集中攻堅，堅決拔點。嚴防大型企業、建築工地、養老機構等發生聚集性疫情，嚴格閉環管理。

上海24日新增19,455宗本土感染病例，較上日稍有回落；單日新增51人死亡，創本輪新高，這波疫情累計138人死亡。

責任編輯：林佩怡

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