面對Omicron不會躺平 外交部指絕大多數中國民眾對抗疫措施表示支持

中國外交部發言人汪文斌周一（25日）表示，中國部分城市採取的防控措施，對生產生活產生了一些影響，這在任何國家都可能發生。但不同在於，絕大多數中國民眾對中國政府的抗疫政策和措施，都是表示理解和支持。他強調，面臨Omicron，中國不會「躺平」，將堅定推進阻擊戰，並必將贏得勝利。

內地新冠肺炎疫情持續，針對近日北京、上海疫情，汪文斌在例行記者會上表示，關於中國的抗疫政策和舉措，中方有關的動態清零政策和防疫規定，是基於科學和專家意見，符合中國實際和世衛指導原則，有力保障了在中國居住生活的中外公民生命安全和身體健康，也為全球抗疫作作出重要貢獻。

他指出，有關數據顯示，去年中國新冠肺炎死亡率為10萬分之0.4，僅為美國的1/606，是全球因疫情死亡人數比例最低的國家之一。

他稱，中方有關防疫措施以最小代價，實現了最大的防控效果，最大限度減少了疫情對經濟社會發展的影響，這是國際社會公認的客觀事實。中方有關防疫努力和成效，不僅得到世衛高度評價，更得到中國人民的高度認可和擁護。

汪文斌強調，任何防控措施都會有一些代價。而中國人民對戰勝疫情是充滿信心。面對Delta中國沒有「躺平」，取得了顯著的成效；面對Omicron，中國依然不會「躺平」，而是堅定推進Omicron阻擊戰，必將贏得勝利，也將為世界作出更大的貢獻。

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責任編輯：林佩怡

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