國務院發佈20條措施 進一步促疫情下消費恢復

內地新冠疫情持續衝擊居民消費，國務院辦公廳今日發佈《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，提出20條措施，釋放消費潛力，促進消費持續恢復，包括推動金融系統通過降低利率、減少收費等多種措施，向實體經濟讓利；落實好餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業紓困扶持措施等。

國務院辦公廳指出，當前，受新冠肺炎疫情等因素影響，消費特別是接觸型消費恢復較慢，中小微企業、個體工商戶和服務業領域面臨較多困難。《意見》提出，應對疫情影響，促進消費有序恢復發展，（一）圍繞保市場主體加大助企紓困力度。包括深入落實扶持製造業、小微企業和個體工商戶的減稅退稅降費政策。推動金融系統通過降低利率、減少收費等多種措施，向實體經濟讓利。

同時，對受疫情影響嚴重的行業企業給予融資支持，避免出現行業性限貸、抽貸、斷貸。延續執行階段性降低失業保險、工傷保險費率政策。對不裁員少裁員的企業，實施好失業保險穩崗返還政策。

落實好餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業紓困扶持措施。鼓勵地方加大幫扶力度，支持各地區結合實際依法出台稅費減免等措施，對特困行業實行用電階段性優惠、暫緩繳納養老保險費等政策，對承租非國有房屋的服務業小微企業和個體工商戶給予適當幫扶，穩住更多消費服務市場主體。

做好保供穩價 規劃建設城郊大倉基地

（二）做好基本消費品保供穩價。結合疫情防控形勢和需要，加快建立健全生活物資保障體系，暢通重要生活物資物流通道。在各大中城市科學規劃建設一批集倉儲、分揀、加工、包裝等功能於一體的城郊大倉基地，確保應急狀況下及時就近調運生活物資，切實保障消費品流通不斷不亂。建立完善重要商品收儲和吞吐調節機制，持續做好日常監測和動態調控，落實好糧油肉蛋奶果蔬和大宗商品等保供穩價措施。

（三）創新消費業態和模式。適應常態化疫情防控需要，促進新型消費，加快線上線下消費有機融合，擴大升級信息消費，培育壯大智慧產品和智慧零售、智慧旅遊、智慧廣電、智慧養老、智慧家政、數字文化、智能體育、「互聯網+醫療健康」、「互聯網+托育」、「互聯網+家裝」等消費新業態。

（四）積極推進實物消費提質升級。加強農業和製造業商品質量、品牌和標準建設，推動品種培優、品質提升、品牌打造和標準化生產。

（五）加力促進健康養老托育等服務消費。深入發展多層次多樣化醫療健康服務，積極發展中醫醫療和養生保健等服務，促進醫療健康消費和防護用品消費提質升級。

（六）持續拓展文化和旅遊消費。推動中華優秀傳統文化傳承創新，促進出版、電影、廣播電視等高質量發展。大力發展全域旅遊，推動紅色旅遊、休閒度假旅遊等創新發展，促進非遺主題旅遊發展。組織實施冰雪旅遊發展行動計劃。

（七）大力發展綠色消費。增強全民節約意識，反對奢侈浪費和過度消費，形成簡約適度、綠色低碳的生活方式和消費模式。推廣綠色有機食品、農產品。倡導綠色出行，提高城市公共汽電車、軌道交通出行佔比，推動公共服務車輛電動化。推動綠色建築規模化發展，大力發展裝配式建築，積極推廣綠色建材，加快建築節能改造。支持新能源汽車加快發展。

（八）充分挖掘縣鄉消費潛力。以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉，推進充電樁（站）等配套設施建設。提升鄉村旅遊、休閒農業、文化體驗、健康養老、民宿經濟、戶外運動等服務環境和品質。

其他措施還包括（九）推進消費平台健康持續發展。（十）加快健全消費品流通體系。（十一）增加就業收入提高消費能力。 （十二）合理增加公共消費。

（十三）破除限制消費障礙壁壘。（十四）健全消費標準體系。（十五）加強消費領域執法監管。（十六）全面加強消費者權益保護。 （十七）加強財稅支持。（十八）優化金融服務。（十九）強化用地用房保障（二十）壓實各方責任。

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責任編輯：蒯宇澄

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