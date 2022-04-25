北京增29宗感染 首都防控壓力持續增大 有序組織好核酸檢測

北京新冠肺炎疫情持續，過去一天新增29宗本土確診病例，涉及朝陽區等6區，本輪累計70人染疫。

北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉，今日（25日）在疫情發布會上表示，當前北京疫情防控形勢嚴峻複雜，面臨境外京外輸入及五一假期人員流動增加等多重風險，首都防控壓力持續增大，要採取最果斷措施，嚴防死守，以快制快，第一時間管控風險，流調溯源，有序組織好核酸檢測，堅決阻斷病毒的傳播鏈條。

他又指出，要做好居民生活服務保障，加強生活必需品市場監測和組織調度，確保供應充足，價格穩定，滿足居民生活需求。並請市民從權威渠道獲取信息，不信謠、不傳謠。對發布和傳播虛假信息，蓄意製造謠言的行為，將依法追究責任。

傳播鏈基本清晰

北京市疾控中心副主任龐星火通報，昨午4時至今午4時，北京新增29宗本土確診病例。

4月22日以來，北京已累計報告70宗感染，涉及8個區，其中朝陽區46宗，房山區10宗，順義區6宗，西城、昌平、豐台區各2宗，通州、延慶區各1宗。除之前通報的學校和家庭聚集性疫情外，新增兩起因聚餐引發的聚集性疫情，房山區竇店鎮瓦窯頭村太和褡褳火燒店涉10宗感染，朝陽區護國寺小吃光明橋店涉5宗感染。而初步流調結果顯示，北京市近期發生的疫情傳播鏈條基本清晰。

較多病例的朝陽區，今起展開3次核酸檢測，部分區域提升管控措施，臨時管控範圍區域內居民足不出區。

另外，北京即日起，全市範圍內暫停本市旅行社經營市民「在京團隊旅遊」業務。

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責任編輯：林佩怡

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