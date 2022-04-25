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專家籲北京市民不用恐慌性囤貨 SARS後建物資儲備模式

社會熱點 20:53 2022/04/25

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北京疫情升溫，由於上海的前車之鑒，部分區域也出現搶購囤貨潮。 專家指，北京在2003年SARS之後就建立起了完善的物資儲備模式，呼籲民眾不必恐慌性囤貨。

《北京日報》引述北京國際商貿中心研究基地首席專家賴陽指，北京一直非常重視應急物資保障體系建設，除了政府自行儲備戰略物資，也委託商業企業代儲了大量的生活必需品。

賴陽介紹，這是在2003年SARS之後建起的儲備模式，當城市出現特殊緊急情況，儲備量有直接保障，可以延長供應時間，而且不僅有原糧儲備，還有商品化的儲備。

主要的供應企業都納入了保供體系

他指，北京的保供模式還有一個鮮明的特點，就是充分激發市場主體企業的活力，把市場主要的供應企業都納入了保供體系，它們的商品品質有保障，供應鏈效率高，能夠充分保障供應質量。

賴陽表示，這些企業除了國企，也有民營企業，除了線下超市，也有電商平台，當應急保障機制啟動後，市場主體可以充分發揮保供能力。在此過程中，政府通過提供支持，讓企業的能力得到充分發揮，特別是規模化企業發揮出核心作用.

賴陽還表示，在疏解非首都功能的背景下，北京市內仍保留有批發市場和農產品流通中心，未來還將啟用位於黑莊戶的北京鮮活農產品流通中心，這些市場內的大型供銷主體企業保持着穩定經營，對北京的生鮮保供也起到了重要作用。

他指，家庭應該進行適當的生活物資儲備，但可以相信北京的保供能力。他同時也建議，政府應進一步支持企業建立倉儲物流基地，通過建設容錯機制，實現倉儲物流功能的「備份」。

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責任編輯：袁瑋婧

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