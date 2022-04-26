上海持續封控催生新名詞 「潤（run）學」成網民熱話

內地疫情以來，誕生了不少新名詞，最近由於上海持續封控，解封未有期，「潤學」成為最新網絡熱話。

「潤」來自於英語Run的諧音，實際指的就是移民。

上海自3月底開始「分批封控」，至今已近一個月，然而每日新增感染人數仍徘徊在2萬上下。上週五（22日）起，上海執行「九大攻堅行動」，強調只要實現社會面清零並鞏固防控成效，上海就能逐步恢復常態，但未給出具體日程時間表。

上海「移民」搜索量暴增

解封遙遙無期，「潤學」成為網民熱話。自3月底以來，中國近期各大搜尋引擎上「移民」關鍵字的搜尋量也因此暴增。

微信所提供的「微信指數」顯示，本月3日中央宣布「嚴格堅持社會面清零不動搖」後，當天整體「移民」的搜索指數上升440%，影片相關來源也暴增1455%。

據報道，百度「觀星盤」數據資料顯示，上海自2022年2月以來的「移民」搜尋量，一直都居於中國全國之冠，此外前三大熱門移民國家搜尋為澳洲、美國和加拿大。

此外，根據Google Trends數據顯示，中國上海自疫情再次爆發後，移民的搜尋頻率、次數也都有顯著的成長。

許多網民評論稱，上海市民在解封後可能會有三個「行動方針」，分別為瘋狂囤貨、回鄉避難和移民出國。

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「硬隔離」與「軟分隔」

除了「潤學」外，上海亦催生出「硬隔離」、「軟分隔」。

上海浦東新區上周六下發通知，提出要對封控區與樓棟應作「硬隔離」，且要派保安二十四小時值守。網上流傳「硬隔離」設施照片，施工人員載著一車車裝備，在封控區社區居民的門口架起鐵柵欄，使封控區的居民無法下樓。有上海網民對此表示，「原來我們一直執行的是軟隔離，真是承讓了」。

此後，今日（25日）上海楊浦區亦提出了「軟分隔」。

據第一財經報道，楊浦區副區長祁克萍介紹，「軟分隔」措施就是在確保安全的前提下做好防疫，通過原有小區道路、綠化帶等自然分隔，將涉疫樓棟及附近居民樓根據實地情況「打包」成小的封控區進行嚴格管理，其他區域則為管控區，以更好地實現分區分級分類差異化防控和個性化服務。

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責任編輯：袁瑋婧