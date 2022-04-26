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上海新增本土感染回落至1.7萬宗增52死亡 北京增33感染

社會熱點 09:42 2022/04/26

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上海新增本土感染數字回落，周一（25日）新增1,661宗確診及15,319宗無症狀感染，總數16,980宗，較上日回落；新增死亡52宗，死亡的直接原因均為基礎疾病。另外，北京再增32宗確診及1宗無症狀感染。

內地新增1,908宗本土確診及15,816宗無症狀感染。1,661宗確診及15,319宗無症狀感染在上海，其中968例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，675例確診病例和15,120例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

上海新增的52宗本土死亡個案平均年齡83.1歲，最小年齡33歲，最大年齡100歲。52位患者均合併有多臟器基礎疾病，包括肝臟腫瘤晚期、慢性阻塞性肺病、急性冠脈綜合征、高血壓3級（極高危）、糖尿病、腦梗後遺症、帕金森病、阿爾茲海默症、尿毒症等重要臟器的嚴重疾患。患者入院後，原發疾病進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

北京新增32宗確診及1宗無症狀感染，包括多名在校學生。

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責任編輯：尹航

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