【A股】官媒維穩+人行喊話 A股回升滬指半日漲近1%（更新版）

內地股市昨日（25日）暴跌，四大證券報今日（26日）紛紛發聲維穩，中國人民銀行亦喊話促進金融市場健康平穩發展，A股三大股指今日早段震盪回升。

*11：37 更新半日市況

A股三大指數昨日挫逾5%，滬指失守3000關。滬指今早曾低見2896點，之後反彈。截至中午收市，滬指報2955.93點，升0.94%；深證成指報10515.08點，升1.31%。創業板指半日升1.96%，報2211.47點。

消費板塊崛起，免稅店、白酒等板塊升幅居升；紡織服裝、煤炭、油氣板塊跌幅居前。

中國人民銀行今早稱，關注到近期金融市場出現一些波動，主要受投資者預期和情緒的影響；強調中國經濟基本面良好，將加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，保持流動性合理充裕，促進金融市場健康平穩發展。

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穩增長大概率加碼

另外，中國證券報頭版刊文，指短期國內疫情散發加大了經濟下行壓力，市場信心嚴重不足；但中長期來看，中國宏觀經濟運行、資本市場發展「穩、進」的邏輯並未改變。在A股估值已處於歷史低位水平的情況下，投資者對當前市場不應過於悲觀，中長線資金更宜熬春寒、謀未來。

文章並稱，積極因素逐步顯現，穩增長政策發力的預期再度升溫、穩市場的政策合力正在增強。強調短期波動不改長期投資價值。

上海證券報頭版撰文稱，受悲觀情緒擾動，A股市場昨日大幅下挫，指應以中期視角尋找「大概率」積極因素：疫情將得到改善是第一大概率的事件、穩增長還會加碼也是大概率事件、當前市場大概率處在中期底部區間。機構普遍認為，隨著負面因子與積極因素的此消彼長，股市將逐步企穩並重回軌道。

證券時報頭版文章稱，市場「深蹲」受到多種因素的綜合影響，不過在調整之餘，一些積極因素也開始浮現。比如有機構就認為，市場估值調整或已接近極限，未來更重要的是盈利預期。隨著市場大幅調整，各指數逐步進入價值區間，投資者不應過度悲觀。證券日報則引述多數分析人士卻認為，對A股市場無需過度悲觀，可以關注經營狀況良好的公司。

人行開會分析經濟形勢 研究金融措施進一步支持穩增長

總理李克強昨日表示，當前要高度重視國內外形勢出現超預期變化對中國經濟造成的影響，新的下行壓力進一步加大，既看到中國經濟的韌性和潛力，又直面嚴峻挑戰，已確定的政策舉措上半年要大頭落地，以穩就業穩物價穩供應切實穩住經濟基本盤。

另外，憂慮疫情衝擊經濟，加上中美利差倒掛，人民幣滙價連日下跌，人行昨晚出手阻止人幣過快貶值，下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點。

責任編輯：林佩怡

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