河南3間村鎮銀行無法取款 人行指有關部門已開展調查

河南省3間村鎮銀行突告存款提現難。人行表示高度關注，指目前有關部門已開展調查，人行將配合有關部門，依法盡責保護金融消費者的合法權益。

人行：有關部門已開展調查

據內媒「藍鯨財經」報道，儲戶陳先生說，他今年初在禹州新民生村鎮銀行小程序中購買該行「7天通知存款」產品300萬元，從本月18日開始無法提現。由於線上提現通道全部關閉，客服電話又難以撥通，陳先生於4月20日到達禹州新民生村鎮銀行，然而工作人員並不承認他在網上開通的二類電子卡賬戶，並拒絕幫其在銀行系統內查詢。

陳先生表示，近日已有多位外地儲戶陸續前往當地銀行嘗試線下取款，但最後也以失敗告終。他說，「當時有很多本地人正在排隊取款，大堂經理給號，上面寫了日期，（讓本地儲戶）按那個日期再過來，已經排隊到5月10日附近。」

除了在線上辦理存款業務的儲戶無法提現，還有多名在線下辦理存款的儲戶表示也無法提現。

不只是禹州新民生村鎮銀行，上蔡惠民村鎮銀行和柘城黃淮村鎮銀行也出現類似問題。

4月25日，人行回覆稱高度關注此事件，指目前有關部門已開展調查，人行將配合有關部門，依法盡責保護金融消費者的合法權益。

另據報道，除了上述3間村鎮銀行外，河南開封新東方村鎮銀行以及安徽固鎮新淮河村鎮銀行也出現無法提現的問題。

據多名儲戶反映，此次五間銀行突然暫停存款提現，並未提前告知。查閱發現，上述銀行均到4月18日或19日才在其官網或App上發布了系統升級的通知，內容顯示「網上銀行、手機銀行暫停服務」，但未告知具體恢復時間。

值得注意的是，上述五間銀行，除了開封新東方村鎮銀行之外，其余四家銀行的第一大股東均為許昌農村商業銀行。

人行：防範化解金融風險 構建更強健有效安全網

責任編輯：尹航

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