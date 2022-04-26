【北京疫情】擴大核酸篩查涉全市9成人口 專家：防大爆發有效手段

北京新冠肺炎疫情升溫，昨日（25日）新增33宗本土感染。北京方面昨日表示，堅持「動態清零」總方針，並決定在朝陽區已經開展核酸檢測基礎上，擴大區域篩查範圍，東城、西城、海淀等11區今（26日）起展開3輪核酸檢測。

據《環球時報》，北京對90%人口展開核酸大篩查，專家認為非常及時、果斷及必要，指防止疫情大規模的爆發，全員核酸檢測是最有效的手段。

11區5日3輪核酸檢測

北京市委宣傳部副部長徐和建昨晚表示，近期北京出現Omicron引發的疫情，已及時對朝陽區及周邊區域開展核酸檢測，目前所有感染者均在管控範圍，區域核酸檢測已出結果均為陰性。

他表示，為堅決遏制疫情傳播風險，切實維護市民群眾身體健康，決定在朝陽區已開展核酸檢測基礎上，進一步擴大區域篩查範圍，從26日起至30日，對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等11個區人員開展三輪核酸檢測。

《環球時報》報道，換言之，除門頭溝、平谷、密雲、懷柔、延慶區外，目前北京16區中的11個區均開展核酸篩查工作，人口佔北京市總人口的90%。

專家：切斷病毒的傳播鏈

華中科技大學同濟醫學院公共衛生學院公共衛生專家魏晟表示，北京這次開展大範圍的全員核酸檢測非常及時，非常果斷，也非常必要。他指出，應對Omicron疫情中，想要早日排查出所有潛在的感染者，防止疫情大規模的爆發，全員核酸檢測是最有效的手段。

他稱，有研究顯示，人類在感染Omicron後，差不多一天時間就具有傳染性，看到的最快的例子就是感染24個小時就能把病毒傳染給另一個人。

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他認為，為了盡早發現潛在的感染者，切斷病毒的傳播鏈，當前最好的辦法就是在短時間內，比如以48小時，或者72小時為限，完成多輪全員核酸檢測，才有可能趕得上Omicron奧密克戎的傳播速度。他補充，相關研究發現，如一次發現5名新冠感染者，如果能持續3輪48小時全員核酸檢測，就可以一周內把感染規模控制在20人以內。

魏晟強調，短期內多輪次的核酸檢測是必要的，根據此前的防控經驗，通常需要兩到三輪的核酸檢測才可以把潛在感染全部排查出來。

另外，魏晟認為，適當的控制社會面人員的聚集和流動，也是快速斬斷傳播路徑的必要手段，但不一定需要城市的全面封控。

徐和建昨晚也宣布，在全員核酸檢測期間，北京市將暫停文藝演出、體育賽事、展銷促銷等大型聚集性活動，暫停校外培訓機構線下培訓課程及培訓活動，暫停零散裝修零散建設工程（含家庭裝修、農村建房）施工，檢測結束後再行恢復。北京市各單位各企業可結合實際，適當下調到崗率，鼓勵遠程居家等彈性辦公，鼓勵錯峰上下班。

責任編輯：林佩怡

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