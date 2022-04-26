  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (二) 12:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北京疫情】擴大核酸篩查涉全市9成人口 專家：防大爆發有效手段

經濟脈搏 11:18 2022/04/26

分享：

分享：

北京新冠肺炎疫情升溫，昨日（25日）新增33宗本土感染。北京方面昨日表示，堅持「動態清零」總方針，並決定在朝陽區已經開展核酸檢測基礎上，擴大區域篩查範圍，東城、西城、海淀等11區今（26日）起展開3輪核酸檢測。

據《環球時報》，北京對90%人口展開核酸大篩查，專家認為非常及時、果斷及必要，指防止疫情大規模的爆發，全員核酸檢測是最有效的手段。

11區5日3輪核酸檢測

北京市委宣傳部副部長徐和建昨晚表示，近期北京出現Omicron引發的疫情，已及時對朝陽區及周邊區域開展核酸檢測，目前所有感染者均在管控範圍，區域核酸檢測已出結果均為陰性。

他表示，為堅決遏制疫情傳播風險，切實維護市民群眾身體健康，決定在朝陽區已開展核酸檢測基礎上，進一步擴大區域篩查範圍，從26日起至30日，對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等11個區人員開展三輪核酸檢測。

《環球時報》報道，換言之，除門頭溝、平谷、密雲、懷柔、延慶區外，目前北京16區中的11個區均開展核酸篩查工作，人口佔北京市總人口的90%。

專家：切斷病毒的傳播鏈

華中科技大學同濟醫學院公共衛生學院公共衛生專家魏晟表示，北京這次開展大範圍的全員核酸檢測非常及時，非常果斷，也非常必要。他指出，應對Omicron疫情中，想要早日排查出所有潛在的感染者，防止疫情大規模的爆發，全員核酸檢測是最有效的手段。

他稱，有研究顯示，人類在感染Omicron後，差不多一天時間就具有傳染性，看到的最快的例子就是感染24個小時就能把病毒傳染給另一個人。

【北京疫情】朝陽區管控範圍足不出區 市民搶購蔬菜等糧食

【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演

專家籲北京市民不用恐慌性囤貨 SARS後建物資儲備模式

他認為，為了盡早發現潛在的感染者，切斷病毒的傳播鏈，當前最好的辦法就是在短時間內，比如以48小時，或者72小時為限，完成多輪全員核酸檢測，才有可能趕得上Omicron奧密克戎的傳播速度。他補充，相關研究發現，如一次發現5名新冠感染者，如果能持續3輪48小時全員核酸檢測，就可以一周內把感染規模控制在20人以內。

魏晟強調，短期內多輪次的核酸檢測是必要的，根據此前的防控經驗，通常需要兩到三輪的核酸檢測才可以把潛在感染全部排查出來。

另外，魏晟認為，適當的控制社會面人員的聚集和流動，也是快速斬斷傳播路徑的必要手段，但不一定需要城市的全面封控。

徐和建昨晚也宣布，在全員核酸檢測期間，北京市將暫停文藝演出、體育賽事、展銷促銷等大型聚集性活動，暫停校外培訓機構線下培訓課程及培訓活動，暫停零散裝修零散建設工程（含家庭裝修、農村建房）施工，檢測結束後再行恢復。北京市各單位各企業可結合實際，適當下調到崗率，鼓勵遠程居家等彈性辦公，鼓勵錯峰上下班。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海新增本土感染回落至1.7萬宗增52死亡 北京增33感染
今日
上海新增本土感染回落至1.7萬宗增52死亡 北京增33感染
專家籲北京市民不用恐慌性囤貨 SARS後建物資儲備模式
2022/04/25
專家籲北京市民不用恐慌性囤貨 SARS後建物資儲備模式
【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演
2022/04/25
【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演
【北京疫情】朝陽區管控範圍足不出區 市民搶購蔬菜等糧食（更新版）
2022/04/25
【北京疫情】朝陽區管控範圍足不出區 市民搶購蔬菜等糧食（更新版）

你可能感興趣

上海新增本土感染回落至1.7萬宗增52死亡 北京增33感染
今日 09:42
上海新增本土感染回落至1.7萬宗增52死亡 北京增33感染
專家籲北京市民不用恐慌性囤貨 SARS後建物資儲備模式
20:53 2022/04/25
專家籲北京市民不用恐慌性囤貨 SARS後建物資儲備模式
【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演
14:05 2022/04/25
【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 環球時報 北京

上一篇文章

人民幣兌美元持續反彈 在岸價升逾300點

下一篇文章

中國人民銀行：5月15日起 下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國經濟】全面降準今落地 釋放5300億元入市
【中國經濟】全面降準今落地 釋放5300億元入市
中國人民銀行：5月15日起 下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點
中國人民銀行：5月15日起 下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點
【A股】三大股指齊暴逾跌5% 滬指失守3000點
【A股】三大股指齊暴逾跌5% 滬指失守3000點
在岸人民幣創逾1年低 離岸跌穿6.6 看貶預期升溫關注監管層態度（更新版）
在岸人民幣創逾1年低 離岸跌穿6.6 看貶預期升溫關注監管層態度（更新版）
國務院發佈20條措施 進一步促疫情下消費恢復
國務院發佈20條措施 進一步促疫情下消費恢復
【兩會2022】一文看懂李克強總理記者會要點（附全文實錄）
【兩會2022】一文看懂李克強總理記者會要點（附全文實錄）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款