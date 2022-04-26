人民銀行今早（26日）表示，將加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，穩妥推進並盡快大完成大型平台公司整改工作。

人行昨晚(25日）公布，自今年5月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點，即由現時的9%下調至8%，以提升金融機構外匯資金運用能力。這是人行今年首次下調外匯存款準備金率，人行曾在去年12月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點至9%。

綜合人行微信公號發佈的消息，央行負責人接受中國金融時報採訪時說，關注到近期金融市場出現一些波動，主要受投資者預期和情緒的影響。

▲ 人行回應金融市場出現波動：加大穩健貨幣政策對經濟支持力度

人行表示，將加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，特別是支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶，支持農業生產和能源保供增供，推出科技創新再貸款和普惠養老專項再貸款，增加1,000億元再貸款支持煤炭開發使用和增強儲能，增加支農支小再貸款和民航專項再貸款。

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中國人民銀行：5月15日起 下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點

人行指出，要保持流動性合理充裕，促進金融市場健康平穩發展，營造良好的貨幣金融環境。人行強調，當前經濟基本面良好，經濟內生成長潛力巨大，防範化解金融風險取得實質性進展，要按照市場化、法治化、國際化方針，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，促進平台經濟健康發展。

消息發佈後，上證指數高開0.07%。兩市股指均出現反彈，截至發稿，上證指數漲0.53%，深證成指漲1.15%，創業板指數漲1.66%。

責任編輯：李冰琪