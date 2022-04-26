內地股匯昨日暴跌後，人民銀行連續出手維穩，繼昨晚緊急下調外匯存款準備金率後，今早又罕見在盤前發布聲明試圖進一步穩定市場信心。人民幣兌美元持續反彈，在岸價升逾300點。滬指早盤收報2955.93點，升0.94%。

離岸人民幣兌美元較日低反彈逾400點，現報6.5544元，此前一度逼近6.60關口。在岸人民幣兌美元現報6.5329元，稍早一度漲至6.5281元，較上日夜盤收盤漲逾300點。

人民幣兌美元中間價報6.559，較上日報6.4909，跌681點子，創2021年4月2日以來新低。

人民銀行昨日宣布，為提升金融機構外滙資金運用能力，自下月15日起，下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點，即由現行的9%下調至8%。

人行：加大穩健貨幣政策對實體經濟支持力度

人行今早刊登了有關負責人就當前金融市場情況的講話，人行表示，關注到近期金融市場出現一些波動，主要受投資者預期和情緒的影響；當前中國經濟基本面良好，經濟內生增長潛力巨大，防範化解金融風險取得實質性進展。

人行指出，將加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，特別是支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶；推出科技創新再貸款和普惠養老專項再貸款，增加1000億元人民幣再貸款支持煤炭開發使用和增強儲能，增加支農支小再貸款和民航專項再貸款，保持流動性合理充裕，促進金融市場健康平穩發展，營造良好的貨幣金融環境。

人行稱，金融系統落實國務院決策部署，統籌疫情防控和經濟社會發展，支持物流暢通和促進產業鏈供應鏈穩定，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

平台經濟方面，人行稱，按照市場化、法治化、國際化方針，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，促進平台經濟健康發展。

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中國人民銀行：5月15日起 下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點

責任編輯：蒯宇澄

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