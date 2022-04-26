【上海疫情】逐步恢復春耕生產秩序 滬防範區農戶獲發臨時通行證

眼下正是春耕備耕關鍵時節，受到新冠肺炎疫情影響，能否按時保質完成春播任務備受關注。據報，上海市金山一個農業區目前屬疫情防範區，為統籌做好疫情防控和春耕備耕的逐步恢復工作，當局已發放「農業生產臨時通行證」及「農業機械臨時通行證」，讓農戶有序開展農業生產活動。

據《澎湃新聞》報導，上海金山衛鎮北部片區農業區全部屬於防範區。有農戶獲發臨時通行證後，已駕駛拖拉機下田翻土，為今年的播種工作做準備。該名農戶表示，總共承包104畝地，受疫情及天氣影響，目前只翻耕了十幾畝，「接下來，要加快進度盡早完成。」他又指，此前曾為拖拉機加油問題發愁，現在持證不僅能外出加油，之後也可以到附近村落為其他農戶耕地。

農戶加班追趕春播進度

另一名農戶姚全芳表示，臨時通行發放及時，解決了用工難題。按照疫情防控工作要求，合作社內的工人每天都會嚴格落實核酸、抗原檢測，以及「兩點一線」（居住地到合作社）的管理要求。

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姚全芳透露，5天前，合作社已經進入春耕季，田地裡有兩台拖拉機同時運作，一天可翻耕150畝左右。不過，受疫情影響，土地翻耕要比往年晚一些，「最近一段時間，我們正在加班加點趕進度。」

▲ 當局發放臨時通行證，讓農戶有序開展農業生產活動。

至於春耕期間的疫情防控問題，金山衛鎮農業農村服務中心主任張躍明表示，已要求合作社和農業生產主體主動承擔起防疫主體責任，指導他們加強人員流動、日常消殺、復工復產的管理。近日農技人員也深入田間地頭開展工作指導，確保春播物資供應以及農機具維護到位，春耕備耕的各項工作正在加快恢復中。

官媒：嚴禁以防疫為由限農民下地

此前，新華社旗下《經濟參考報》刊發題為「防疫與發展要防止顧此失彼」的文章，批評地方政府防疫「一刀切」，在春耕的關鍵時刻阻礙農業正常生產。

文章引援中國農業農村部、國家衛生健康委發布的「統籌新冠肺炎疫情防控和春季農業生產工作導則」指出，沒有發生疫情的地區，疫情防控不得「一刀切」和層層加碼，嚴禁以防疫為由擅自設卡攔截、隨意斷路封村、不讓農民下地，要確保農業生產可以正常展開，同時對矯枉過正的管控措施加以改正。

責任編輯：易燕丹

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