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孫春蘭：上海疫情穩中向好基礎不牢固 不能有絲毫僥倖鬆勁

國情動向 12:24 2022/04/26

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上海新增本土新冠肺炎感染個案，連續3天下降。副總理孫春蘭過去兩天在上海調研指導疫情防控工作時指出，當前上海疫情形勢總體穩中向好，但基礎還不牢固，不能有絲毫僥幸松勁，要加快實現社會面清零目標。

上海昨日（25日）新增16,980宗本土感染病例，較上日減少2000多宗，減幅達13%，這也是自疫情出現下降趨勢以來，下降幅度最大的一次；逾9成為無症狀感染。

單日新增感染降幅達13%

另上海再多52人死亡，最小的是33歲男子，因突發心跳呼吸驟停，搶救不治，診斷為心源性猝死，曾接種過2劑新冠疫苗；其他51位患者均合併有多臟器基礎疾病。死因均為基礎疾病。

上海新增本土感染回落至1.7萬宗增52死亡 北京增33感染

孫春蘭24日至25日在上海調研指導疫情防控工作時指出，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，緊盯社會面清零攻堅目標重要節點，採取更迅速更有力的行動和舉措，切斷疫情傳播鏈條，守牢擴大清零攻堅的陣地，連續奮戰，再接再厲，盡早打赢這場疫情防控大仗硬仗。

她表示，當前上海疫情形勢總體穩中向好，但基礎還不牢固，不能有絲毫僥幸松勁。要以更大的力度、更快的速度、更實的舉措強化轉運隔離，將陽性感染者迅速轉運收治，加強現場流調排查，嚴格判定密接次密接，實現應轉盡轉、日清日結，徹底阻斷社區傳染源。

同時，杜絕麻痹大意，嚴防「跑冒滴漏」，切實管住重點地區、重點人群。要做深做細各項防控措施，圍繞核酸檢測、拔點攻堅、閉環管理等關鍵，聚焦重點流程環節，優化細化工作方案，科學精細組織實施。並千方百計做好保障供應工作，打通物資配送「最後100米」，爲群衆解決具體問題。要更加關心關愛醫護人員，做好服務保障和人文關懷，讓大家更加安心投身抗疫一線，團結一心、攻堅克難，加快實現社會面清零目標。

責任編輯：林佩怡

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