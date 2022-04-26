【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點

上海新增本土個案居高不下，感染者累計已超50萬。上海市疾控中心副主任孫曉冬介紹，本輪疫情病毒傳播有三大特點：傳播速度快，平均潛伏期3至4天；傳播力強，一個人平均可以傳播9.5個人：隱匿性強，無症狀感染者的比例達90%左右。

孫曉冬介紹，截至目前，市疾控中心病毒基因測序結果顯示，導致本輪本土疫情的新冠病毒，絕大部分為 Omicron BA.2型和BA.2.2型，這一波疫情的發生、發展，完全符合人類現已掌握的 Omicron 變異株的特點，也和國內外其他地區由 Omicron 變異株所導致的疫情特點基本上一致。

本輪疫情病毒傳播特點包括：

一、傳播速度快：平均潛伏期3至4天，在未被發現的情況下，一周之內就可以傳2至3代，尤其是在早期，此次上海的疫情始於2月底，至3月中旬累計超過1,000例，大概差不多用了半個多月的時間；但到3月下旬累計超過10,000例，翻了10倍，只用了10天左右；到4月上旬累計超過100,000例，再翻10倍，也只用了10天左右；就是說在本輪疫情的早期，疫情是按照幾何級數的增長幅度在增加，且用時很短，截至4月24日，累計數已超過50萬。

二、傳播力強：國內外的研究表明， Omicron 變異株的傳播力要大於流感和此前的新冠病毒其他變異株，如果在沒有防護措施的情況下，一個人平均可以傳播9.5個人，在上海一些人口密度大、人員容易密集的勞動作業場所所發生的聚集性疫情中，就呈現出這一典型特征。

三、隱匿性強：尤其是無症狀感染者比例高，在本市的疫情中，無症狀感染者的比例達90%左右，以近10天公布的數據為例，高的有93%，低的也有85%，而即便是有症狀的病例，其症狀也相對較輕，主要是流鼻涕、打噴嚏、喉嚨痛等，患者往往會誤以為這是普通感冒或者是季節性流感，而導致未及時就醫，這也會使得在疫情的早期，醫療機構能夠及時發現的病例數大幅減少，甚至是較長時間後才會發現疫情，即容易造成隱匿性傳播。

孫曉冬說，雖然近期疫情仍在高位波動，但今天報告的陽性感染者數量，總數較昨天進一步減少，達2,000多例，減幅達13%，這是自疫情出現下降趨勢以來，降幅最大的一次；而且，90%以上新增陽性感染者是在封閉管控期間或集中隔離期間被發現的。

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責任編輯：尹航

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