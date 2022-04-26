  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (二) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點

社會熱點 12:43 2022/04/26

分享：

分享：

上海新增本土個案居高不下，感染者累計已超50萬。上海市疾控中心副主任孫曉冬介紹，本輪疫情病毒傳播有三大特點：傳播速度快，平均潛伏期3至4天；傳播力強，一個人平均可以傳播9.5個人：隱匿性強，無症狀感染者的比例達90%左右。

孫曉冬介紹，截至目前，市疾控中心病毒基因測序結果顯示，導致本輪本土疫情的新冠病毒，絕大部分為 Omicron BA.2型和BA.2.2型，這一波疫情的發生、發展，完全符合人類現已掌握的 Omicron 變異株的特點，也和國內外其他地區由 Omicron 變異株所導致的疫情特點基本上一致。

本輪疫情病毒傳播特點包括：

一、傳播速度快：平均潛伏期3至4天，在未被發現的情況下，一周之內就可以傳2至3代，尤其是在早期，此次上海的疫情始於2月底，至3月中旬累計超過1,000例，大概差不多用了半個多月的時間；但到3月下旬累計超過10,000例，翻了10倍，只用了10天左右；到4月上旬累計超過100,000例，再翻10倍，也只用了10天左右；就是說在本輪疫情的早期，疫情是按照幾何級數的增長幅度在增加，且用時很短，截至4月24日，累計數已超過50萬。

二、傳播力強：國內外的研究表明， Omicron 變異株的傳播力要大於流感和此前的新冠病毒其他變異株，如果在沒有防護措施的情況下，一個人平均可以傳播9.5個人，在上海一些人口密度大、人員容易密集的勞動作業場所所發生的聚集性疫情中，就呈現出這一典型特征。

三、隱匿性強：尤其是無症狀感染者比例高，在本市的疫情中，無症狀感染者的比例達90%左右，以近10天公布的數據為例，高的有93%，低的也有85%，而即便是有症狀的病例，其症狀也相對較輕，主要是流鼻涕、打噴嚏、喉嚨痛等，患者往往會誤以為這是普通感冒或者是季節性流感，而導致未及時就醫，這也會使得在疫情的早期，醫療機構能夠及時發現的病例數大幅減少，甚至是較長時間後才會發現疫情，即容易造成隱匿性傳播。

孫曉冬說，雖然近期疫情仍在高位波動，但今天報告的陽性感染者數量，總數較昨天進一步減少，達2,000多例，減幅達13%，這是自疫情出現下降趨勢以來，降幅最大的一次；而且，90%以上新增陽性感染者是在封閉管控期間或集中隔離期間被發現的。

【上海疫情】逐步恢復春耕生產秩序 滬防範區農戶獲發臨時通行證

上海新增本土感染回落至1.7萬宗增52死亡 北京增33感染

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
人口 上海 感冒 流感 醫療機構 打噴嚏 疫情 喉嚨痛 傳染病

上一篇文章

【上海疫情】超大型居住社區怎封控？上海這地提「軟分隔」

下一篇文章

【上海疫情】逐步恢復春耕生產秩序 滬防範區農戶獲發臨時通行證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

山東煙台發現Omicron新分支 疫情或已隱匿傳播一段時間
山東煙台發現Omicron新分支 疫情或已隱匿傳播一段時間
專家籲北京市民不用恐慌性囤貨 SARS後建物資儲備模式
專家籲北京市民不用恐慌性囤貨 SARS後建物資儲備模式
【北京疫情】朝陽區管控範圍足不出區 市民搶購蔬菜等糧食（更新版）
【北京疫情】朝陽區管控範圍足不出區 市民搶購蔬菜等糧食（更新版）
上海暴雨 冰雹、大風、雷電預警齊發 防疫人員帳篷被吹走（有片）
上海暴雨 冰雹、大風、雷電預警齊發 防疫人員帳篷被吹走（有片）
【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演
【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演
【上海疫情】雲南捐贈上海寶山的物資被倒賣 街道回應致歉
【上海疫情】雲南捐贈上海寶山的物資被倒賣 街道回應致歉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款