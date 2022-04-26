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廣州一季度GDP增4%低於全國增速 進出口微增1%

經濟脈搏 12:54 2022/04/26

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受疫情衝擊，一季度廣州市地區生產總值6751.84億元（人民幣，下同），按年增長4%，低於全國首季4.8%的增長率。

據《廣州日報》報道，廣州市統計局指，其中，第一產業增加值為51.71億元，按年增長0.7%；第二產業增加值為1738.20億元，按年增長5.9%；第三產業增加值為4961.93億元，按年增長3.5%。

一季度，全市「3＋5」戰略性新興產業實現增加值2137.63億元，按年增長6.6%，佔GDP的比重為31.7%。全市完成固定資產投資額按年增長9.3%，其中，工業投資、房地產投資按年分別增長32.7%和12.7%。3月末，全市金融機構本外幣存貸款餘額14.01萬億元，按年增長10.4%，增速比2月末提高0.2個百分點。

今年首季，廣州外貿進出口總值2470.3億元，按年增長1.1%。其中，進口總值1062.5億元，按年增長3.9%。期內，全市實際使用外資137.77億元，按年增長4.3%。

廣東省早前公佈數據顯示，今年一季度廣東地區生產總值為28498.79億元，按年增長3.3%，增量為1380.83億元。

疫情衝擊 上海首季GDP增長放緩至3.1%

瑞銀美銀均調低中國今年GDP預測至4.2%  料更多穩增長政策出台

責任編輯：蒯宇澄

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