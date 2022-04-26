  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (二) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海車企復工率尚低 缺芯成重大影響因素

經濟脈搏 13:11 2022/04/26

分享：

分享：

自上海市經信委公佈首批復工復產企業「白名單」以來，上海車企紛紛開始封閉式生產。但由於疫情原因，能夠實現復工的工人人數較少，成為車企較為頭疼的事情。據《證券日報》引述業內人士說，現在復工執行到企業層面太難了，雖然上海周邊道路已開通，但是嚴查仍導致物流效率降低，實際復工效率不夠高。

據報道，一位汽車上市公司相關負責人向表示，由於新能源汽車對芯片需求暴增，導致芯片短缺影響車輛的各個方面，包括搖窗機、中控等，缺一個都會影響交付進度。

【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點

【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演

有業內人士指，由於整車生產涉及全產業鏈，上下游零部件供應商的及時供貨非常關鍵，如果無法及時供應零件則無法順利生產裝配。

江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔分析，今年是新能源汽車政策補貼的最後一年，新能源汽車等新需求持續超預期，拉動上游芯片需求，導致供需矛盾比較嚴重；另外受國際格局動盪影響，氖氣價格暴漲，導致芯片成本增加，加劇芯片供給不足情況。

上海車企復工率尚低 缺芯成重大影響因素

根據4月22日上海官方公佈的資料來看：一周以來（4月18日至4月22日），666家重點企業已有70%實現了復工復產，上汽、特斯拉等整車企業連續實現整車下線，相關零部件配套企業也陸續復工，汽車企業在產率、產能利用率有所提升。

工人無法返工也是復工一大障礙

但也有多家車企抱怨，「雖然公司要求工人復工，但所在社區卻並不放人。」大眾汽車內部人士透露，工人無法返工是復工一大障礙。目前整車廠採取班車統一接送的辦法，但是社區基層管理人員不允許居民外出，車廠也無法接到員工，當前的到職率非常低，進入工廠的員工也被要求必須在工廠中居住進行閉環生產。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海持續封控催生新名詞 「潤（run）學」成網民熱話
今日
上海持續封控催生新名詞 「潤（run）學」成網民熱話
上海新增本土感染回落至1.7萬宗增52死亡 北京增33感染
今日
上海新增本土感染回落至1.7萬宗增52死亡 北京增33感染
【上海疫情】逐步恢復春耕生產秩序 滬防範區農戶獲發臨時通行證
今日
【上海疫情】逐步恢復春耕生產秩序 滬防範區農戶獲發臨時通行證
孫春蘭：上海疫情穩中向好基礎不牢固 不能有絲毫僥倖鬆勁
今日
孫春蘭：上海疫情穩中向好基礎不牢固 不能有絲毫僥倖鬆勁
【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點
今日
【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點

你可能感興趣

上海持續封控催生新名詞 「潤（run）學」成網民熱話
今日 08:00
上海持續封控催生新名詞 「潤（run）學」成網民熱話
上海新增本土感染回落至1.7萬宗增52死亡 北京增33感染
今日 09:42
上海新增本土感染回落至1.7萬宗增52死亡 北京增33感染
【上海疫情】逐步恢復春耕生產秩序 滬防範區農戶獲發臨時通行證
今日 12:02
【上海疫情】逐步恢復春耕生產秩序 滬防範區農戶獲發臨時通行證
科技產品 疫情 汽車 大眾 新能源 晶片 補貼 運輸 上海

下一篇文章

廣州一季度GDP增4%低於全國增速 進出口微增1%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國人民銀行：5月15日起 下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點
中國人民銀行：5月15日起 下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點
【中國經濟】全面降準今落地 釋放5300億元入市
【中國經濟】全面降準今落地 釋放5300億元入市
【A股】三大股指齊暴逾跌5% 滬指失守3000點
【A股】三大股指齊暴逾跌5% 滬指失守3000點
在岸人民幣創逾1年低 離岸跌穿6.6 看貶預期升溫關注監管層態度（更新版）
在岸人民幣創逾1年低 離岸跌穿6.6 看貶預期升溫關注監管層態度（更新版）
國務院發佈20條措施 進一步促疫情下消費恢復
國務院發佈20條措施 進一步促疫情下消費恢復
【兩會2022】一文看懂李克強總理記者會要點（附全文實錄）
【兩會2022】一文看懂李克強總理記者會要點（附全文實錄）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款