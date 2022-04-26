自上海市經信委公佈首批復工復產企業「白名單」以來，上海車企紛紛開始封閉式生產。但由於疫情原因，能夠實現復工的工人人數較少，成為車企較為頭疼的事情。據《證券日報》引述業內人士說，現在復工執行到企業層面太難了，雖然上海周邊道路已開通，但是嚴查仍導致物流效率降低，實際復工效率不夠高。

據報道，一位汽車上市公司相關負責人向表示，由於新能源汽車對芯片需求暴增，導致芯片短缺影響車輛的各個方面，包括搖窗機、中控等，缺一個都會影響交付進度。

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有業內人士指，由於整車生產涉及全產業鏈，上下游零部件供應商的及時供貨非常關鍵，如果無法及時供應零件則無法順利生產裝配。

江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔分析，今年是新能源汽車政策補貼的最後一年，新能源汽車等新需求持續超預期，拉動上游芯片需求，導致供需矛盾比較嚴重；另外受國際格局動盪影響，氖氣價格暴漲，導致芯片成本增加，加劇芯片供給不足情況。

▲ 上海車企復工率尚低 缺芯成重大影響因素

根據4月22日上海官方公佈的資料來看：一周以來（4月18日至4月22日），666家重點企業已有70%實現了復工復產，上汽、特斯拉等整車企業連續實現整車下線，相關零部件配套企業也陸續復工，汽車企業在產率、產能利用率有所提升。

工人無法返工也是復工一大障礙

但也有多家車企抱怨，「雖然公司要求工人復工，但所在社區卻並不放人。」大眾汽車內部人士透露，工人無法返工是復工一大障礙。目前整車廠採取班車統一接送的辦法，但是社區基層管理人員不允許居民外出，車廠也無法接到員工，當前的到職率非常低，進入工廠的員工也被要求必須在工廠中居住進行閉環生產。

責任編輯：李冰琪