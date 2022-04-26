【上海疫情】超大型居住社區怎封控？上海這地提「軟分隔」

上海新冠肺炎疫情未止，封控措施持續，楊浦區近日提出探索推進「三區劃分」精細化，有超大型居住社區只有少數幾棟有陽性感染者，卻整個社區被封控，於是嘗試「軟分隔」，將涉疫樓棟及附近樓宇劃成小的封控區，其他區域則為管控區。

楊浦區副區長祁克萍昨日（25日）表示，目前楊浦新一輪「三區」涉及小區（單元）共1,215個，較前兩輪的劃定，總數增加了215個，其中，封控區減少了112個，管控區增加200個，防範區增加127個。

精細劃分 減對居民生活影響

她指出，劃小單元是為了更高效地實施社區防控。雖然單元劃小了，但防疫措施決不鬆懈。小區的每一個分區，每一扇大門、小門，都要求嚴格管好，同時推進清潔消殺和保供保障工作。

她又提到，同濟新村是一個超大型居住社區，面積20多萬平方米，居住著3,189戶6,000多名居民，惟目前只有少數幾棟有陽性感染者，但整個社區作為封控區管理。

目前同濟新村居委會嘗試在大型居民區中做「軟分隔」，即在確保安全下做好防疫，通過原有小區道路、綠化帶等自然分隔，將涉疫樓棟及附近居民樓根據實地情況「打包」成小的封控區進行嚴格管理，其他區域則為管控區，以更好地實現分區分級分類差異化防控和個性化服務。

上海傳部分地區「硬隔離」 樓宇大門設欄網

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祁克萍表示，為爭取小區居民的理解和支持，通過告居民書、微信群等方式，及時做好政策解讀，幫助居民理解精細劃分的意義，從而最大程度降低防控措施對居民生活的影響，把有限的資源集中投放在涉疫區域。

下一步，楊浦區將動態調整，持續改善，探索常態化疫情防控措施與社區治理相結合的新路徑和新模式。

值得一提的是，上海部分地區封控措施不一，早前傳出浦東新區要求轄區內的封控片區、樓棟「硬隔離」，引發爭議；網上照片顯示有小區、樓棟大門被欄網封住。

責任編輯：林佩怡

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