  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (二) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上海疫情】超大型居住社區怎封控？上海這地提「軟分隔」

社會熱點 13:15 2022/04/26

分享：

分享：

上海新冠肺炎疫情未止，封控措施持續，楊浦區近日提出探索推進「三區劃分」精細化，有超大型居住社區只有少數幾棟有陽性感染者，卻整個社區被封控，於是嘗試「軟分隔」，將涉疫樓棟及附近樓宇劃成小的封控區，其他區域則為管控區。

楊浦區副區長祁克萍昨日（25日）表示，目前楊浦新一輪「三區」涉及小區（單元）共1,215個，較前兩輪的劃定，總數增加了215個，其中，封控區減少了112個，管控區增加200個，防範區增加127個。

精細劃分 減對居民生活影響

她指出，劃小單元是為了更高效地實施社區防控。雖然單元劃小了，但防疫措施決不鬆懈。小區的每一個分區，每一扇大門、小門，都要求嚴格管好，同時推進清潔消殺和保供保障工作。

她又提到，同濟新村是一個超大型居住社區，面積20多萬平方米，居住著3,189戶6,000多名居民，惟目前只有少數幾棟有陽性感染者，但整個社區作為封控區管理。

目前同濟新村居委會嘗試在大型居民區中做「軟分隔」，即在確保安全下做好防疫，通過原有小區道路、綠化帶等自然分隔，將涉疫樓棟及附近居民樓根據實地情況「打包」成小的封控區進行嚴格管理，其他區域則為管控區，以更好地實現分區分級分類差異化防控和個性化服務。

上海傳部分地區「硬隔離」 樓宇大門設欄網

孫春蘭：上海疫情穩中向好基礎不牢固 不能有絲毫僥倖鬆勁

祁克萍表示，為爭取小區居民的理解和支持，通過告居民書、微信群等方式，及時做好政策解讀，幫助居民理解精細劃分的意義，從而最大程度降低防控措施對居民生活的影響，把有限的資源集中投放在涉疫區域。

下一步，楊浦區將動態調整，持續改善，探索常態化疫情防控措施與社區治理相結合的新路徑和新模式。

值得一提的是，上海部分地區封控措施不一，早前傳出浦東新區要求轄區內的封控片區、樓棟「硬隔離」，引發爭議；網上照片顯示有小區、樓棟大門被欄網封住。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海新增本土感染回落至1.7萬宗增52死亡 北京增33感染
今日
上海新增本土感染回落至1.7萬宗增52死亡 北京增33感染
【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點
今日
【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點
孫春蘭：上海疫情穩中向好基礎不牢固 不能有絲毫僥倖鬆勁
今日
孫春蘭：上海疫情穩中向好基礎不牢固 不能有絲毫僥倖鬆勁
上海傳部分地區「硬隔離」樓宇大門設欄網 人大法工委曾這樣批評
2022/04/24
上海傳部分地區「硬隔離」樓宇大門設欄網 人大法工委曾這樣批評

你可能感興趣

上海新增本土感染回落至1.7萬宗增52死亡 北京增33感染
今日 09:42
上海新增本土感染回落至1.7萬宗增52死亡 北京增33感染
【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點
今日 12:43
【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點
孫春蘭：上海疫情穩中向好基礎不牢固 不能有絲毫僥倖鬆勁
今日 12:24
孫春蘭：上海疫情穩中向好基礎不牢固 不能有絲毫僥倖鬆勁
防疫措施 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 上海

下一篇文章

【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

山東煙台發現Omicron新分支 疫情或已隱匿傳播一段時間
山東煙台發現Omicron新分支 疫情或已隱匿傳播一段時間
專家籲北京市民不用恐慌性囤貨 SARS後建物資儲備模式
專家籲北京市民不用恐慌性囤貨 SARS後建物資儲備模式
【北京疫情】朝陽區管控範圍足不出區 市民搶購蔬菜等糧食（更新版）
【北京疫情】朝陽區管控範圍足不出區 市民搶購蔬菜等糧食（更新版）
上海暴雨 冰雹、大風、雷電預警齊發 防疫人員帳篷被吹走（有片）
上海暴雨 冰雹、大風、雷電預警齊發 防疫人員帳篷被吹走（有片）
【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演
【北京疫情】談搶購潮 胡錫進：上海等地代價不會白付 倒霉事不會重演
【上海疫情】雲南捐贈上海寶山的物資被倒賣 街道回應致歉
【上海疫情】雲南捐贈上海寶山的物資被倒賣 街道回應致歉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款