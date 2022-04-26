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【上海疫情】中國商飛設計師任義工「過勞死」 據報心梗排不上救護車

社會熱點 14:44 2022/04/26

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近日，上海閔行區錦峰苑小區的抗疫義工孟慶功，因勞累過度致突發心肌梗塞逝世。據報，孟慶功生前為中國商飛CR929副總設計師，自3月中旬以來，一直致力於社區的義工活動。有內地傳媒報道指，他發病時曾致電急救熱線，但等不到救護車，在送院途中逝世。

據網傳截圖顯示，錦峰苑義工團隊周一（25日）在微信群組發佈消息稱，「小區志願者、三片區負責人孟慶功同志4月24日21時許，因勞累過度突發疾病，搶救無效，離開了我們。孟慶功同志自3月中旬以來，一直致力於小區的志願活動，對孟慶功同志的離開，我們致以沉重的哀悼，對孟慶功同志的家屬表示誠摯的慰問。」下面有回覆補充，死者才43歲，沒有任何基礎病。

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內地《澎湃新聞》查詢後證實，涉事的錦峰苑小區位於上海閔行區莘莊工業區，死者為中國商用飛機有限責任公司的型號副總設計師孟慶功。網上公開信息顯示，孟慶功同時是中國商飛複合材料中心副主任。

死者生前自發做義工 獲居民讚賞

莘莊工業區相關人士表示，孟慶功於周日（24日）在家裡突發心肌梗塞，馬上被送去醫院，後來搶救無效死亡。疫情發生以來，孟慶功自發加入義工團隊，這些義務工作也確實比較辛苦。對於他突發疾病不幸離世，大家都感到很痛心。目前社區將重點慰問家屬，幫助他們解決家裡的困難。

另據《第一財經》報導，孟慶功當晚突發心肌梗塞時，曾致電120急救熱線，但一直排不上救護車，最終在妻子開車送院途中逝世。他生前是中國商飛CR929副總設計師，而CR929是中俄聯合遠程寬體客機的簡稱，該型號「對標」空中巴士330系列和波音787系列。

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據中國商飛公司官方微信公眾號「大飛機」，在中國商飛公司2014-2015年度「閃光」黨員、「燈塔」黨支部及優秀黨務工作者表彰中，時任上飛院結構部黨總支部書記、部長的孟慶功被授予優秀黨務工作者榮譽稱號。

此外，《組織人事報》微信公眾號4月2日發布的文章稱，型號副總設計師、黨員孟慶功連續多日參加社區志願服務。在上門為居民派送抗原檢測試劑時，總是不厭其煩，為不太會操作的老年人一邊演示、一邊講解。一番講解下來，要點清楚、流程清晰，居民也為孟慶功「點讚」。

責任編輯：易燕丹

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