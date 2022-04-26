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吉林翁無法掃碼進市場賣蔥 城管全買下  網民讚暖心但籲解決根本問題

社會熱點 14:40 2022/04/26

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新冠肺炎疫情2年多以來，內地推行多項防疫措施，不少地方規定出入指定場所都要掃碼。在吉林洮南市，近日一名7旬老翁因沒有智能手機，無法掃碼進市場賣蔥，現場城管便買下全部蔥。

不少網民大讚城管做法暖心，但亦有人認為這種方法治標不治本，呼籲當局解決老人沒手機、健康碼等根本問題。

據「縱橫視頻」，在上周五（22日）早上，在洮南市農貿市場外，一名七旬老人用電動車載著兩籮蔥到場，希望能賣個好價錢。惟因沒有智能手機無法掃碼，按照相關規定老人被城管執法人員攔在門外。老人一籌莫展之際，有執法人員說：「爺們，你秤一秤，我全買了。」

事後該名城管表示，據洮南市防疫要求，市場限流限制攤，並要掃碼等，惟老人沒有智能手機。城管最後花了200多元（人民幣，下同）買下蔥，而蔥最後由部門內部消化。

內地網民反應：

不能把每一個小商小販的東西都收了吧，這樣總不是個辦法是不是？

不應該是優化市場管理，讓沒有智能手機的人可以進入市場嗎！難道大爺就賣這一回嗎？

城管也是按規則執法，合情合理。然後把蔥全買了，也體現了人性執法和人文關懷。最後，當然要解決問題，提供針對無智能手機商販新的處理辦法。

的確是很有溫度的執法，但這只是權宜之計。

時代在進步，可也別邊緣化老年人，殘疾人士等。

責任編輯：林佩怡

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