針對知網涉壟斷 市場監管總局：正依法開展相關工作

近日由於中國知網不斷加價，中國科學院被傳停止使用該網站，一時間知網的知識壟斷問題引起爭議。針對中國知網涉嫌壟斷問題，中國國家市場監督管理總局昨天（25日）回覆留言時表示：已關注到各方面反映的相關問題，正在依法開展相關工作。

知網作為中國國家知識基礎設施（CNKI）的主要訪問平台，是在教育部、中共中央宣傳部、科技部、國家新聞出版廣電總局、國家計委的大力支持下，由清華大學直接領導的一項知識工程。官方資料顯示，知網收錄了95%以上正式出版的中文學術資源，有2億多篇中文文獻，覆蓋包括幾千萬學生、學者，10320種期刊，3萬多個高校及研究機構。

針對知網是否涉嫌行業壟斷的問題，市場監管總局過去四個多月來作出三次答覆。總局曾在去年12月23日回覆說，相關經營者的行為是否違反《反壟斷法》，需要反壟斷執法機構研究、分析具體證據並通過相應的程式作出判定。

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今年3月9日，市場監管總局再次回覆表示，中國《反壟斷法》禁止具有市場支配地位的經營者實施濫用市場支配地位行為。對知網是否涉嫌行業壟斷，市場監管總局稱，「正在核實研究」。

市場監督管理總局昨天回覆媒體留言時表示：已關注到各方面反映的相關問題，正在依法開展相關工作。這也是市場監管總局對該問題的最新回應。

多所高校因續訂費上漲而停用

知網之前曾因頻繁漲價遭到高校抵制，《紅星新聞》報道稱，據統計，由於知網的使用費連年上漲，近10年間，至少有6間高等院校公開表示對知網的漲價行為「不堪重負」，其中包括北京大學。

責任編輯：李冰琪