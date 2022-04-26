內地高校應屆生人數首破1000萬 教育部：就業困難程度超2020年

內地2022皆高校畢業生規模將首次突破1000萬人，教育部表示，2022屆高校畢業生面臨多重就業壓力，困難程度甚至超過2020年。

澎湃新聞報道，本月19日教育部召開的2022屆全國普通高校畢業生就業工作第三次調度視頻會議。

據參會高校披露，就業崗位需求收緊、政策性崗位拓展空間有限、疫情導致求職和招聘受阻、就業結構性矛盾依然突出、畢業生焦慮情緒加劇，令2022屆畢業生就業形勢更加嚴峻複雜。

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要求高校開拓市場性崗位

教育部高校學生司副司長吳愛華說，強調，各高校要在運用國家政策性崗位的基礎上，多開拓市場性崗位，着力解決畢業生就業結構性矛盾。



吳愛華表示，教育部下一階段開展的重點工作主要有：深入落實高校畢業生就業工作「一把手工程，」高校書記、校長帶頭做好訪企拓崗促就業行動；升級「國家24365大學生就業服務平台」，做到各級就業平台互聯，做好崗位信息共享，提升就業數碼化能力；通報去向落實率低於50%的學科專業點，建立就業去向落實率紅黃牌提示通報機制；實施「供需對接就業育人項目」，做好定向人才培訓以及就業實習等工作；開展「宏志助航計劃」，做好就業培訓；開展高校畢業生就業創業政策宣傳月活動，提供政策輔導與政策諮詢服務。

畢業生年增167萬

2022屆中國高校畢業生規模首次突破1000萬人，預計1076萬人，相比2021屆按年增加167萬人。

據了解，今年5月中旬，中國將開展以「千方百計拓崗位、攻堅克難促就業」為主題的就業工作促進周活動，5月初至8月開展「五大專項」行動為內容的百日衝刺系列活動。 從地方上看，四川美術學院上周五（22日）召開2022屆畢業生工作推進會，要求截止8月31日，2022屆畢業生畢業去向落實率未達到全市平均水平的學院，當年年度考核將予以扣分，相關本科專業下一年度將縮減招生計劃或停止招生等。

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責任編輯：袁瑋婧