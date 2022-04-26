可產生高滴度中和抗體 國藥中生Omicron滅活疫苗獲內地臨床批件

國藥集團中國生物Omicron變異株（內地譯「奧密克戎」，以下簡稱奧株）新冠病毒滅活疫苗今日獲國家藥監局臨床批件。該公司表示，奧株新冠滅活疫苗可針對奧株及多種變異株產生高滴度中和抗體。此前，該公司旗下兩款針對Omicron病毒的滅活疫苗，已獲准在香港展開序貫免疫臨床研究。

「中國生物」微信公眾號今日公布了上述消息。據「中國生物」公布，國藥集團中國生物在前期已上市原型株新冠滅活疫苗和完成Beta、Delta變異株滅活疫苗研發的基礎上，從香港大學引進Omicron變異毒株，於2021年12月9日啟動奧株滅活疫苗研發。

根據國家藥監局改良型新冠疫苗指導原則和研發策略，國藥集團中國生物利用新建的P3高等級生物安全實驗室，完成了奧株毒種的篩選、傳代、擴增，建立了三級毒種庫，完成了工藝驗證、多批規模化產品的製備、質量標準研究、動物體內安全性評價和免疫原性研究，結果顯示奧株新冠滅活疫苗可以針對奧株及多種變異株產生高滴度中和抗體。

2022年3月3日，北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所同香港研究機構確定臨床方案及相關細節，3月26日和30日分別獲得中國藥品食品檢定研究院的檢定合格報告，4月1日向香港衛生署提交了臨床申請資料，4月12日獲得倫理批件，4月13日獲得臨床研究批件，成為全球最早獲批進入臨床的Omicron株滅活疫苗。

同時，國藥集團中國生物從1月26日開始向國家藥監局藥品審評中心滾動提交國內臨床申報資料，啟動技術審評。

國藥中生兩款Omicron滅活疫苗在本港批准臨床 展開加強針研究

4月26日，中國生物北京生物製品研究所Omicron變異株新冠病毒滅活疫苗獲國家藥監局頒發的臨床批件。中國生物將採用隨機、雙盲、隊列研究的形式，在已完成2或3劑新冠疫苗接種的18歲及以上人群中進行序貫免疫（採用不同技術路線的疫苗）臨床研究，評價Omicron變異株新冠病毒滅活疫苗的安全性和免疫原性。

責任編輯：尹航

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