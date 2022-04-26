針對Omicron變異株 內地批准科興及國藥滅活疫苗臨床（第二版）

新冠病毒不斷變異，為抗疫帶來挑戰。國家藥監局今日（26日）批准，中國生物和科興的Omicron變異株滅活疫苗進入臨床研究。

「中國生物」微信公眾號公布，在前期已上市原型株新冠滅活疫苗和完成Beta、Delta變異株滅活疫苗研發的基礎上，從香港大學引進Omicron變異株，於2021年12月9日啟動Omicron變異株滅活疫苗研發。結果顯示，Omicron變異株滅活疫苗可針對Omicron變異株及多種變異株產生高滴度中和抗體。

中國生物將採用隨機、雙盲、隊列研究的形式，在已完成2或3劑新冠疫苗接種的18歲及以上人群中進行序貫免疫（指採用不同技術路線的疫苗）臨床研究，評價Omicron變異株滅活疫苗的安全性和免疫原性。

同日，科興公布，國家藥監局正式批准科興基於Omicron變異株研制的滅活疫苗進入臨床研究。動物模型研究結果顯示，該公司Omicron變異株滅活疫苗在試驗動物中安全有效。

稍早前，中國生物北京和武漢生物製品研究所的兩款Omicron滅活疫苗，以及科興Omicron滅活疫苗，均在香港獲得臨床批件。

國藥中生兩款Omicron滅活疫苗在本港批准臨床 展開加強針研究

責任編輯：尹航

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