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富士康昆山工廠因疫情防控停產 指影響有限 已將生產轉移其他地方

社會熱點 16:03 2022/04/26

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蘋果公司的主要供應商富士康科技集團，位於江蘇省昆山的兩家子公司，受新冠肺炎疫情防控政策影響，仍處於暫停運營狀態。富士康周一（25日）回應稱，公司已將生產轉移到其他地方，關停昆山工廠的影響有限。

據鳳凰科技報道，富士康電子主要生產數據傳輸設備和連接器，旗下富士康電子工業發展（昆山）有限公司將繼續關閉，直到政府批准重新啟用。該公司又在一份聲明中指出，由於生產已被部署到備用工廠，而且工廠主要產品位於海外發貨倉庫，庫存水平仍然充足，所以對公司業務的影響有限。

據蘇州市疫情指揮部通報，本土周一（25日）新增37宗新冠肺炎無症狀感染病例，昆山市佔30宗。而昆山市政府在21日晚間發佈疫情防控通告稱，富士康的電發和富弘廠員工宿舍，分別列為封控及管控區。

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富士康在昆山共運營四個廠區。此前《南華早報》引述富士康位於昆山的電發及富弘廠區的兩名員工稱，這兩家工廠因出現確診病例，自上周三（20日）起暫時停工，並要求所有員工待在廠區內的宿舍。

蘋果公司的幾個供應鏈合作夥伴都在昆山，包括富士康、和碩、緯創和立訊精密，生產印刷電路板、設備零部件等。4月以來，由於上海疫情持續升溫，為應對疫情外溢的風險，昆山多間代工廠都被要求停止生產。外界關注此舉或為供應鏈帶來進一步的壓力，並可能阻礙蘋果公司iPhone和iPad的生產交付。

不過，有知情人士透露，富士康旗下受疫情影響的昆山工廠，不是蘋果產品的主要供應商；富士康能夠將生產轉移到其他工廠，且目前沒有看到iPhone生產受到影響。

責任編輯：易燕丹

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