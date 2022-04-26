台灣增6295宗確診創新高 今起居家隔離減至3+4

台灣疫情持續，今日單日新增突破6000大關達6295宗確診，創下疫情以來台灣本土新增人數新高。此外，今日起密切接觸者居家10日隔離減為3日隔離及4日自主防疫。

今天新增個案分布於全台22縣市，個案數前5名縣市分別為，新北市2076宗最多，也是這一波疫情首次出現個案數突破2000例的縣市、台北市1302宗次之、桃園市1159宗第3、基隆市409宗第4、台中市263宗第5。

台灣流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中說，今天沒有新增重症個案，新增的4宗中症病例，年齡介於60多歲至80多歲，都有慢性病史，其中1人接種2劑新冠疫苗、3人接種3劑疫苗。確診後出現血氧降低狀況，3人有肺炎症狀，1人沒有明顯肺炎跡象。

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台灣官方決定簡化新冠疫情調查工作，今天（26日）起在本土境內實施三天在家隔離、四天自主防疫措施（即3+4方案），取代10天居家隔離。

綜合聯合新聞網和《中國時報》報道，指揮中心公佈，與縣市代表、專家開會討論後，決議在居家隔離方面縮短為3+4，前三天需待在家中，以一人一室為原則，不得外出；居隔期滿當日快篩，檢驗陰性，後四天可轉為自主防疫。

不過，當地感染科專家認為官方沖得太快，此舉可能導致社區感染人數暴增，引發民眾恐慌，更擔心醫療量能無法負荷、死亡率上升。

至於從海外入境台灣人士的居家檢疫天數，指揮中心指，考慮到在全球範圍內可能出現新的變異株，且台灣境內和邊境不可能同時放寬，以免負擔變重，因此維持「10+7」，即10天居家隔離，加上7天自主健康管理。

責任編輯：李冰琪