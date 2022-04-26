【內地疫情】內蒙古包頭全市進入靜止狀態 現有3宗確診

內地新冠肺炎持續，內蒙古包頭市現有3宗確診病例，全市昨（25日）通告全市進入靜止狀態，街道小區實行封閉管理，人員原則上必須居家；市六區並進行全員核酸檢測。

據通報，昨日內蒙古新增6宗本土確診病例，包頭市、呼倫貝爾市各3宗。包頭市現有的3宗病例，分別是外地貨司機、國際陸港物流小貨車司機、外地來包人員。

小區封閉管理 原則上必須居家

包頭市防控工作指揮部此前發布通告，指24日以來，包頭市昆區、九原區確定兩名確診病例，已第一時間轉運至定點醫院。為減少人員流動，堅決切斷疫情傳播渠道，在全市實行嚴格的社會面管控措施。

通告要求，全市進入靜止狀態，街道小區實行封閉管理，非必要不出行，嚴禁小區內人員聚集，原則上必須居家。每戶每天可派1人外出採購生活物資，其他成員除參與疫情防控、生病就醫以及急需工作外，一般不外出。

▲ 內地疫情持續，多地展開核酸檢測。

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同時，機關、事業單位等公職人員，均居家辦公、線上辦公。除保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業外，其他企業原則上暫停生產經營活動，如繼續生產經營需向屬地報備，並嚴格落實好防控措施。郵政快遞、物流寄遞從業人員，每日需持24小時核酸檢測陰性證明方可上崗；公交車、出租車駕駛員須持有24小時核酸證明。

餐飲業全停 離市須持48小時核酸陰性證明

此外，除了保障市民基本生活需要的超市、便利店、醫療機構，在嚴格疫情防控措施前提下正常營業之外，餐飲業和KTV、電影院、健身房等文化休閒娛樂場所全部暫停營業。全市文化旅遊景區、文博單位暫停開放。

全市範圍內暫停舉辦展銷會、宴會、慶典、招聘會等聚集性活動，紅事緩辦、白事簡辦。學校、幼兒園及培訓機構暫停線下教學活動，開展線上教學。有條件師生全封閉管理的學校，高三年級可在校內實行封閉教學。

當局呼籲市民非必要不離包，確因特殊情況需離開的，全市各公路卡口、火車站、汽車站和民航機場對離包人員需查驗48小時核酸檢測陰性證明。

上述措施自昨晚8時起，在昆區、青山區、東河區、九原區、稀土高新區、石拐區範圍內實行一周，根據疫情防控形勢動態調整。上述政策其他旗縣區參照執行。市六區並昨晚8時起，全員核酸檢測。

當局強調，疫情期間，全市各級公立醫院正常接診，保障市民就醫需要。

責任編輯：林佩怡

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