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市場關注政治局會議 經濟學家籲採見效快措施穩增長

經濟脈搏 17:21 2022/04/26

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內地股市、匯市近期大幅波動，市場憂慮疫情封控措施對經濟影響加劇，觀望穩增長政策，並關注政治局會議釋出甚麼信號。

外電綜合報道，政策顧問和經濟學家呼籲中國政府採取更加果斷的措施支撐經濟，包括減輕防疫措施對人流物流的限制、穩定房地產市場等。

金融市場波動 缺利好政策投資者信心不足

近日A股大跌，在人行發聲維穩後仍震盪下挫，滬指周二（26日）再挫逾1.4%，失守2900點。分析指出，最近監管層出聲撐市後，缺少實質利好政策推出，投資者信心不足。

匯市方面，在岸人民幣兌美元日內升幅收窄，收報6.5473，較上日官方收盤價升71點，較上日夜盤收盤升112點。人行此前宣布下月15日起，下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點至8%，高盛認為，這將有助增加在岸外滙流動性，緩減人民幣的貶值壓力，但預期是次對流動性的實際影響很少。

人行喊話後A股仍震盪下挫 滬指收跌1.4%失守2900點

人行出手維穩 在岸人民幣兌美元收市升幅收窄至71點

路透引述華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指出，市場關注本周稍後的中央政治局會議，可以從整體視角把握最高層對當前經濟形勢的判斷、下一步重點工作思路，以及對政策支持的部署。

彭博報道，討論經濟問題時，中共中央政治局有機會發出調整信號。

大摩降今年中國GDP至4.2%、第二季按季負增長0.5% 料中國第四季放棄「清零」

楊偉民：更精準科學防控疫情 擴消費穩房地產

全國政協常委、經濟委員會副主任楊偉民周一（25日）表示，當前疫情衝擊是短期性的，並沒有改變中國經濟韌性強、長期向好的基本面，強調宏觀政策工具箱裡也依然有很多政策工具等，中國經濟有能力實現平穩發展。

他認為，當前應更有重點、更有針對性地採取一些見效快的措施，加大對穩增長的支持力度。他提出既要控制疫情，又要盡可能減少防疫措施對人流物流的限制，以盡可能小的經濟發展的代價控制疫情。同時積極擴大消費，可對因疫情影響收入降低的群體給予一定資金支持。並著力穩定房地產市場，加快研究制定綜合性、一攬子的房地產的政策，明確房地產新制度、新模式的方向，明確相關的政策措施，給房企和居民可靠的預期。

人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴日前指出，當前應有效控制住疫情，特別是在5月上旬控制住疫情，實施更大力度的宏觀政策來對沖疫情影響，讓二季度經濟增速能夠重返5%以上，這對為全國實現5.5%的預期目標奠定基礎尤為重要。又提出合理優化疫情的防控措施，在堅持「動態清零」下，怎麼使防控措施更加精準，能夠有效地保證物流和供應鏈的暢通。

人行調查統計司原司長盛松成日前則表示，突如其來的本輪疫情對處於谷底的中國房地產業是個新打擊，建議在不改變去槓桿政策目標下，適當延長去槓桿周期，包括適當調整三道紅線和貸款集中度考核要求，為行業應對疫情爭取時間。

責任編輯：林佩怡

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