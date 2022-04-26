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【北京疫情】本輪累計92宗感染 朝陽區部分樓宇封控足不出戶

社會熱點 18:46 2022/04/26

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北京新冠肺炎疫情持續，過去1天新增22宗感染，本輪累計92人染疫。北京市疾控中心副主任龐星火表示，著對感染者涉及的風險點位及風險人員排查，北京市還將陸續發現新增感染者。北京朝陽區副區長指出，繼續嚴格管控風險點位，將部分樓宇劃為封控區，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」。

龐星火周二（26日）在疫情發布會上表示，25日下午4時至26日下午4時，北京京市新增22宗本土新冠肺炎感染，其中21宗確診、1宗無症狀感染。

截至目前，新增感染者均與早期感染者存在流行病學關聯，傳播鏈條清晰。綜合流行病學、基因測序及抗體檢測結果，推斷北京市現有兩條獨立傳播鏈條，為朝陽區涉及疫情和豐台中西醫結合醫院涉及疫情。

疫情形勢嚴峻復雜 要快以當頭嚴防死守

自4月22日以來，北京市累計報告92宗感染，涉及8個區，其中朝陽區55宗、房山區17宗、順義區8宗、昌平區4宗、豐台區3宗、西城區2宗、延慶區2宗、通州區1宗。

北京擴大核酸篩查涉全市9成人口 專家：防大爆發有效手段

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除了之前通報的學校、老年旅遊團、裝修工、家庭及因聚餐而引發的傳播鏈分支外，近期新增一起因婚宴引發的傳播鏈分支，目前已涉及4例感染者，不排除未來引發進一步傳播的風險。

當前北京市疫情形勢嚴峻復雜，疫情防控處於關鍵時期。要快字當頭、深查細排、嚴防死守，堅決果斷落實各項防控措施，對全市風險點位及風險人群，第一時間篩查管控到位，堅決遏制疫情擴散蔓延。

在較多病例的朝陽區，依據最新流調排查和核酸檢測結果，將部分區域劃為封控區、管控區，其中，封控區包括潘家園街道潘家園東里12號樓，潘家園街道武聖東里6號樓、19號樓等多棟樓宇。

責任編輯：林佩怡

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