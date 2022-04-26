中宣部：下半年將啟動「劍網2022」 強化網絡重點領域版權監管

中宣部版權管理局局長王志成周二（26日）表示，嚴厲打擊侵權盜版活動，營造良好的版權保護環境，為創新驅動發展保駕護航，是各級版權管理部門的重要職責。當局2022年下半年，即將啟動「劍網2022」專項行動，進一步強化網絡重點領域的版權監管。

▲ 中宣部版權管理局局長王志成表示，今年下半年將啟動「劍網2022」專項行動。

王志成在國務院新聞辦公室的新聞發布會上指出，「劍網」專項行動，自2005年開始連續開展17年。去年的行動由國家版權局會同工信部、公安部、國家互聯網信息辦公室聯合開展，重點強化短視頻、網絡直播、體育賽事和在線教育領域版權監管，打擊未經授權對視聽作品刪減切條、集中批量上傳大型體育賽事節目、盜版電子教材和課件視頻等侵權行為。

去年查辦135宗刑事侵權案 涉款逾7億

專項行動期間，共刪除119.7萬條侵權盜版鏈接，關閉1066個侵權盜版網站及App，查辦1031件網絡侵權盜版案件，其中刑事案件135件、涉案金額7.11億元人民幣。

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此外，2022年北京冬奧會、冬殘奧會期間，多部門聯合開展冬奧版權保護集中行動，重點整治通過廣播電視、網站、IPTV、互聯網電視等平台非法傳播冬奧賽事節目的行為，重點打擊短視頻平台未經授權提供冬奧賽事節目盜播鏈接的行為，持續強化電商平台、比賽場館、商品生產集中地的版權巡查。

集中行動期間，全國各級版權執法部門共出動執法人員18.5萬人次，檢查實體市場相關單位8.9萬餘家，推動網絡平台刪除涉冬奧侵權鏈接11.07萬個，處置侵權賬號10072個，有效保證冬奧版權保護秩序。

王志成又指，中央領導高度重視院線電影版權保護工作。2021年以來，重點打擊春節檔院線電影盜錄傳播違法行為，推動各網絡平台刪除涉院線電影侵權鏈接近4萬條，查辦涉院線電影侵權重點案件51件，有效遏制院線電影盜錄傳播勢頭。

責任編輯：易燕丹

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