華為：困難多首先要活下來 因缺芯手機業務大幅下滑很遺憾

受美國制裁圍堵影響，華為業務承壓。華為輪值董事長胡厚崑，周二（26日）在華為全球分析師大會上表示，今年外界環境變化，給華為帶來更多困難，強調首先要活下來，並要提高活下來的質量。

胡厚崑表示，過去兩年因為芯片短缺，手機業務出現了重大下滑，對消費者和華為來說都是很大的遺憾。但也提供了一個機會讓華為重新思考終端業務，怎麼為消費者帶來更大的價值。

他又指出，受外部限制，華為無法獲得先進的器件，這導致華為再想基於單點技術去取得領先非常難，但這並不意味著要停下來，華為的技術創新路徑要做一些調整。

面臨地緣政治、疫情等挑戰

胡厚崑表示，今年外界環境給華為帶來更多困難，比如地緣政治、疫情、大宗商品價格上漲、匯率波動等。

他稱，華為首先要活下來，要提高活下來的質量，有幾點必須做到。一要保障給客戶提供的產品和解決方案的質量，產品的競爭力不能下降，服務連續性不能出問題，華為會採取大量的措施。過去兩年華為也做得不錯。

第二、活下來要體現在穩健運營上。公司特別關注交易的質量，因為衝突、匯率波動、大宗商品漲價等這些看得見看不見的陷阱。對華為的經營能力提出了挑戰，華為也遇到了不少問題，要管理好交易質量，低質量的交易放棄。華為現在業務組合比過去更多元化一點，這就要求每個業務做好穩健經營。

同時，面向未來持續進行創新投入，會在人才上進行投入，投入足夠的研發資金，同時創新路徑上改善。

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責任編輯：林佩怡