巴基斯坦遭恐襲3中國人遇難 駐巴大使館要求巴方嚴懲兇手（有片）

巴基斯坦當地時間今日下午發生爆炸，綜合外媒報道，事件造成最少4人遇難，其中3名為中國公民。爆炸地點鄰近大學內孔子學院，中國駐巴基斯坦大使館證實，3名遇難者均為卡拉奇大學孔子學院中方工作人員，另有1名中方教師受傷。

*更新中國大使館聲明

中國駐巴使領館發聲明指，強烈譴責這一恐怖主義行徑，對兩國遇難者表示深切哀悼，對傷者和親屬致以誠摯慰問，將會同巴方全力做好事件善後處置工作。

中國駐巴使領館已在第一時間啟動應急預案，要求巴方全力救治傷員，對此次襲擊事件進行徹查，嚴懲兇手。同時要求巴各級相關部門，務必採取切實有效措施，全力確保在巴中國公民、機構和項目安全，確保類似事件不再發生。

中國駐巴使領館在此提醒在巴中國公民、企業、項目務必高度重視，密切關注當地安全形勢，提高安保等級，加強項目人員安全，嚴密防範，非必要不外出。

據路透報道，事件發生在巴基斯坦南部港口城市卡拉奇，一輛客車發生炸彈爆炸，據警方稱，造成三名中國公民和一名巴基斯坦人死亡。

彭博引述當地媒體報道指，警方初步調查懷疑是自殺式炸彈襲擊，閉路電視影像顯示一名身穿全身罩袍的女子當時走近一部輕型貨車，隨後發生爆炸。事後有關當局已派員到場救援。

據大學所指，爆炸中另有一名中國公民及一名巴基斯坦籍守衛受傷。爆炸地點鄰近大學內的孔子學院，外媒指3名中國籍死者包括一位孔子學院高層，另有兩名老師。

警方指初步調查顯示這次襲擊牽涉自殺式人肉炸彈，

分離組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）馬吉德旅（Majeed brigade）之後發表聲明，承認發動襲擊，並指該女子的名字是Shari Baloch，並發布她的照片，指她是組織內首位女性的自殺式炸彈襲擊者。

據網上公開資料顯示，卡拉奇大學孔子學院位於巴基斯坦最大的城市卡拉奇市。2013年5月22日，李克強總理出席在巴基斯坦總統府舉行的中巴兩國簽約儀式，與時任巴基斯坦總統扎爾達里共同見證了時任國家漢辦主任許琳代表國家漢辦與卡拉奇大學簽訂設立孔子學院的合作協議。目前已建成為巴基斯坦辦學規模最大的孔子學院之一，有中方教師30名，本土教師2名，註冊學生7000餘人，5個校外教學點。

責任編輯：李冰琪