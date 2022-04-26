習近平：全面加強基礎設施建設 構建現代化基礎設施體系

國家主席、中央財經委員會主任習近平今日（26日）主持召開中央財經委員會第十一次會議，習近平強調，基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，要統籌發展和安全，優化基礎設施佈局、結構、功能和發展模式，構建現代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。

據新華社報道，會議研究全面加強基礎設施建設問題，研究黨的十九大以來中央財經委員會會議決策部署落實情況。

基礎設施同國家發展和安全保障需要還不適應

會議指出，必須認識到，中國基礎設施同國家發展和安全保障需要相比還不適應，全面加強基礎設施建設，對保障國家安全，暢通國內大循環、促進國內國際雙循環，擴大內需，推動高質量發展，都具有重大意義。

會議強調，當前和今後一個時期，要優化基礎設施佈局、結構、功能和發展模式，調動全社會力量，構建現代化基礎設施體系，實現經濟效益、社會效益、生態效益、安全效益相統一，服務國家重大戰略，支持經濟社會發展，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。

強化基礎設施發展對國土空間開發保護、生產力佈局和國家重大戰略的支撐，加快新型基礎設施建設，提升傳統基礎設施水平。要適度超前，佈局有利於引領產業發展和維護國家安全的基礎設施，同時把握好超前建設的度。

加快建設國家綜合立體交通網主骨架，加強信息、科技、物流等產業升級基礎設施建設，加強綜合交通樞紐及集疏運體系建設。要加強城市基礎設施建設，加強農業農村基礎設施建設，加強國家安全基礎設施建設，加快提升應對極端情況的能力。

強化基礎設施建設支撐保障

會議強調，要強化基礎設施建設支撐保障。在黨中央統一領導下，建立重大基礎設施建設協調機制，拓寬長期資金籌措渠道，加大財政投入，更好集中保障國家重大基礎設施建設的資金需求。要推動政府和社會資本合作模式規範發展、陽光運行，引導社會資本參與市政設施投資運營。要堅持創新驅動，加大關鍵核心技術研發，提升基礎設施技術自主可控水平。要造就規模宏大的科技人才隊伍，壯大高技能人才隊伍，培養大批卓越工程師。

會議還提到，加強黨中央對經濟工作的領導，要重視政治引領、綱舉目張，重視統籌發展和安全，重視科學制定戰略策略，重視實踐創新、理論創新，重視遠近結合、標本兼治，重視狠抓落實。

發改委：同意深圳開展基礎設施高質量發展試點

中財辦副主任解讀中經會：積極擴大有效投資 適度超前建設基礎設施

責任編輯：袁瑋婧