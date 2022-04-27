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一季度全國工業企業利潤按年增8.5% 增速較去年四季度回落

經濟脈搏 10:36 2022/04/27

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國家統計局周三公布，一季度全國規模以上工業企業實現利潤總額1.96萬億元（人民幣，下同），按年增長8.5%，增速較上年四季度回落3.8個百分點。今年前兩個月的按年增速為5%。

煤炭開採業利潤增1.89倍 汽車製造則下降逾一成

一季度，在41個工業大類行業中，24個行業利潤總額按年增長，15個行業下降，1個行業減虧，1個行業持平。其中煤炭開採和洗選業利潤總額按年增長1.89倍，石油和天然氣開採業增長1.51倍，汽車製造業則下降11.9%，通用設備製造業下降17%。

規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額7068.5億元，按年增長19.5%；股份制企業增長14.4%；外商及港澳台商投資企業下降7.6%；私營企業增長3.2%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，總體來看，一季度減稅降費、助企紓困多措並舉，工業企業利潤保持平穩增長。但也要看到，外部輸入性通脹壓力加大，新冠肺炎疫情多點散發，給工業經濟平穩發展帶來諸多挑戰，企業生產經營困難增多。

她指，一季度，規模以上工業企業利潤增速比上年四季度回落3.8個百分點，並且不同行業、不同類型企業間利潤分化明顯；工業企業營業收入增長放緩，工業產銷銜接水平下降，企業庫存高位運行，中小企業成本壓力仍然較大。

下一階段，要深入貫徹國務院決策部署，堅持穩字當頭，統籌疫情防控和經濟社會發展，落實落細支持實體經濟穩定發展的各項政策措施，持續做好保供穩價工作，保障物流暢通，着力穩定產業鏈供應鏈，激發市場主體活力，為工業經濟持續健康運行創造更多有利條件。

市場關注政治局會議 經濟學家籲採見效快措施穩增長

中國經濟看新三大支柱發力 朱民：消費挑戰較大 失去的補不回來

責任編輯：蒯宇澄

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