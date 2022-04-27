  • 30°C
香港時間 : 2022427日 (三) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海感染人數降至1.3萬宗 社會面清零區實施有限度活動

社會熱點 11:24 2022/04/27

分享：

分享：

上海本土新冠肺炎感染數字連續四日下降，周二（26日）新增13,562宗新冠肺炎本土病例，包括1,606宗確診和11,956無症狀感染，較之前一日減少逾3,000宗；另再多48人死亡。上海市衛健委表示，近5天累計篩查5,100餘萬人次，陽性檢出率逐步下降，對達到社會面基本清零的區實施「有限人員、有限區域、有限活動」。此外，北京新增34宗確診病例。

據國家衛健委通報，26日新增14,222宗新冠肺炎本土病例，包括1,818宗確診和12,404宗無症狀感染。逾95%新增病例由上海報告，當地1,253宗確診為此前無症狀感染者轉歸，340宗確診和11,798宗無症狀感染在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

上海另新增48宗本土死亡病例，平均年齡約80歲，最大年齡99歲。患者合併患有嚴重的多臟器基礎疾病，包括腦出血、腦梗後遺症、冠心病、心肌梗死、嚴重心功能不全、重度高血壓、阿爾茲海默症、尿毒症、消化道出血、胰腺惡性腫瘤晚期等。其中1宗曾接種新冠肺炎疫苗，其餘均未接種。死亡的直接原因均為基礎疾病。

孫春蘭：上海疫情穩中向好基礎不牢固 不能有絲毫僥倖鬆勁

【上海疫情】超大型居住社區怎封控？上海這地提「軟分隔」

上海市衛健委副主任趙丹丹表示，為進一步鞏固擴大清零攻堅工作成效，盡早實現社會面基本清零，對達到社會面基本清零的區實施「有限人員、有限區域、有限活動」；對未達到社會面基本清零的區，繼續堅持採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺」等綜合防控措施。

此外，從採檢結果來看，近5日來，累計篩查5100餘萬人次，陽性檢出率逐步下降。在27日至30日，將採用「核酸+抗原」組合方式，分區開展篩查工作，並根據檢測結果，動態調整「封控、管控和防範」三區範圍。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【上海疫情】逐步恢復春耕生產秩序 滬防範區農戶獲發臨時通行證
2022/04/26
【上海疫情】逐步恢復春耕生產秩序 滬防範區農戶獲發臨時通行證
孫春蘭：上海疫情穩中向好基礎不牢固 不能有絲毫僥倖鬆勁
2022/04/26
孫春蘭：上海疫情穩中向好基礎不牢固 不能有絲毫僥倖鬆勁
【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點
2022/04/26
【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點
【上海疫情】超大型居住社區怎封控？上海這地提「軟分隔」
2022/04/26
【上海疫情】超大型居住社區怎封控？上海這地提「軟分隔」

你可能感興趣

【上海疫情】逐步恢復春耕生產秩序 滬防範區農戶獲發臨時通行證
12:02 2022/04/26
【上海疫情】逐步恢復春耕生產秩序 滬防範區農戶獲發臨時通行證
孫春蘭：上海疫情穩中向好基礎不牢固 不能有絲毫僥倖鬆勁
12:24 2022/04/26
孫春蘭：上海疫情穩中向好基礎不牢固 不能有絲毫僥倖鬆勁
【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點
12:43 2022/04/26
【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點
疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 上海

下一篇文章

華為：困難多首先要活下來 因缺芯手機業務大幅下滑很遺憾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

上海持續封控催生新名詞 「潤（run）學」成網民熱話
上海持續封控催生新名詞 「潤（run）學」成網民熱話
針對Omicron變異株 內地批准科興及國藥滅活疫苗臨床（第二版）
針對Omicron變異株 內地批准科興及國藥滅活疫苗臨床（第二版）
【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點
【上海疫情】累計逾50萬染疫 3個數據看懂本輪疫情傳播特點
【內地疫情】內蒙古包頭全市進入靜止狀態 現有3宗確診
【內地疫情】內蒙古包頭全市進入靜止狀態 現有3宗確診
台灣增6295宗確診創新高 今起居家隔離減至3+4
台灣增6295宗確診創新高 今起居家隔離減至3+4
華為：困難多首先要活下來 因缺芯手機業務大幅下滑很遺憾
華為：困難多首先要活下來 因缺芯手機業務大幅下滑很遺憾
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款