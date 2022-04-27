上海感染人數降至1.3萬宗 社會面清零區實施有限度活動

上海本土新冠肺炎感染數字連續四日下降，周二（26日）新增13,562宗新冠肺炎本土病例，包括1,606宗確診和11,956無症狀感染，較之前一日減少逾3,000宗；另再多48人死亡。上海市衛健委表示，近5天累計篩查5,100餘萬人次，陽性檢出率逐步下降，對達到社會面基本清零的區實施「有限人員、有限區域、有限活動」。此外，北京新增34宗確診病例。

據國家衛健委通報，26日新增14,222宗新冠肺炎本土病例，包括1,818宗確診和12,404宗無症狀感染。逾95%新增病例由上海報告，當地1,253宗確診為此前無症狀感染者轉歸，340宗確診和11,798宗無症狀感染在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

上海另新增48宗本土死亡病例，平均年齡約80歲，最大年齡99歲。患者合併患有嚴重的多臟器基礎疾病，包括腦出血、腦梗後遺症、冠心病、心肌梗死、嚴重心功能不全、重度高血壓、阿爾茲海默症、尿毒症、消化道出血、胰腺惡性腫瘤晚期等。其中1宗曾接種新冠肺炎疫苗，其餘均未接種。死亡的直接原因均為基礎疾病。

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上海市衛健委副主任趙丹丹表示，為進一步鞏固擴大清零攻堅工作成效，盡早實現社會面基本清零，對達到社會面基本清零的區實施「有限人員、有限區域、有限活動」；對未達到社會面基本清零的區，繼續堅持採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺」等綜合防控措施。

此外，從採檢結果來看，近5日來，累計篩查5100餘萬人次，陽性檢出率逐步下降。在27日至30日，將採用「核酸+抗原」組合方式，分區開展篩查工作，並根據檢測結果，動態調整「封控、管控和防範」三區範圍。

責任編輯：易燕丹

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